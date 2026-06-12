Caleb Downs destaca su "gran aprendizaje" durante OTAs 

FRISCO, Texas – Con cinco de las seis prácticas de OTAs ya en el retrovisor, los Cowboys están comenzando a sentar las bases y a instalar lo básico para sus unidades ofensivas, defensivas y de equipos especiales de cara al training camp y la temporada 2026.

La selección de primera ronda Caleb Downs es uno de los recién llegados en Dallas que no solo se está adaptando a la forma en que los Cowboys hacen las cosas, sino también a cómo se hacen en la NFL.

"Va bien", dijo Downs. "Ha sido una muy buena experiencia de aprendizaje para mí. Adaptarme a todo, a cómo practicamos, cuál es el estándar y todo eso. Creo que es un gran momento y estoy emocionado por la próxima semana en el minicampamento".

Hay oportunidades de aprendizaje por todo el campo para que Downs las aproveche. Está su sala de posición con safeties veteranos como Malik Hooker, P.J. Locke y Jalen Thompson, quienes combinan 25 años de experiencia jugando esa posición en la NFL.

"Simplemente aprender de sus experiencias. Tenemos muchos veteranos en el grupo de safeties… Todos esos jugadores, trato de aprender de ellos lo más que pueda", dijo Downs. "Todos tienen experiencias diferentes, así que tomo distintas cosas de cada uno e intento crear un buen entendimiento de la liga".

Luego está enfrentarse a la ofensiva de los Cowboys en la práctica. Jugadores Pro Bowl y veteranos como Dak Prescott y CeeDee Lamb definitivamente no le facilitan las cosas al novato.

"Creo que es una bendición enorme para mí poder acelerar mi crecimiento", dijo Downs sobre practicar contra la ofensiva de Dallas. "Jugar contra talento de alto nivel, distintos tipos de receptores como KaVontae Turpin, CeeDee, y luego otros como Ryan Flournoy y Traeshon Holden, hay muchísimo talento diferente contra el que competir. Y también los tight ends como Jake Ferguson, es un grupo con mucho talento contra el que competir en la práctica".

Incluso en equipos especiales, a Downs se le ha pedido absorber más información. En OTAs, Downs ha tenido repeticiones como regresador de despejes y como protector personal, y está aprendiendo de cerca del All-Pro KaVontae Turpin.

"Siempre digo que hay que aprender de los demás, no hay nadie mejor de quien aprender en equipos especiales que Turpin", dijo Downs. "Es genial poder hablar con él sobre el regreso de despejes y todo eso. Es algo que he hecho y cuando lo he hecho, lo he hecho a un alto nivel, así que creo que es algo bueno para mí".

En cuanto a dónde jugará en la defensiva de Christian Parker, Downs ha estado tomando repeticiones tanto como safety como en el nickel. Cuando no está en el puesto de nickel, dijo que jugará como safety.

"Simplemente aprender ambos roles conforme avanzamos. Hacer jugadas en cualquiera de los dos", dijo Downs.

"Aprender" es la palabra que Downs usó constantemente para describir cómo ha afrontado su primer programa de temporada baja en la NFL. También es una parte importante de todo en su vida.

"Me veo como alguien que aprende", dijo Downs. "Lo más importante que puedes hacer en la vida es tratar de aprender y entender las cosas. Mientras más me pongan en el plato, más voy a poder tener éxito".

Cuando aprendes a nivel NFL, de vez en cuando habrá errores o momentos de 'bienvenido a la NFL'. Downs admitió que ya ha tenido algunos de esos momentos, pero está listo para seguir enfrentando el reto.