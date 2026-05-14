Calendario oficial de la temporada 2026 de los Dallas Cowboys

FRISCO, Texas – El calendario completo de la temporada regular 2026 de los Cowboys finalmente ha sido anunciado.

Dallas será uno de los equipos que más viajará en la NFL, ya que recorrerá 27,980 millas esta temporada en busca de mejorar su marca de 7-9-1 en 2025, en el primer año bajo el mando de Brian Schottenheimer.

Por primera vez desde 2014, los Cowboys jugarán un partido de temporada regular a nivel internacional. Dallas será anfitrión de los Baltimore Ravens en el primer juego de la NFL en Río de Janeiro, Brasil, en la Semana 3. Además, también por primera vez desde 2014, los Cowboys enfrentarán a su rival de la NFC Este, los Eagles, en el Día de Acción de Gracias.

Para comenzar, aquí están los oponentes de pretemporada de los Cowboys, con los partidos en casa en negritas:

• Semana 1 de pretemporada: Dallas Cowboys @ Seattle Seahawks

• Semana 2 de pretemporada: Dallas Cowboys @ Arizona Cardinals

• Semana 3 de pretemporada: Dallas Cowboys vs. New Orleans Saints

Ahora, veamos el calendario de la temporada regular 2026 de los Cowboys:

Semana 1: Dallas Cowboys @ New York Giants, 13 de Sep., 7:20 p.m., NBC

Por decimotercera vez en la historia de la franquicia, los Cowboys abrirán la temporada contra los New York Giants. Dallas tiene un récord de 11-1 en juegos inaugurales ante los "G-Men" y ha ganado nueve de los últimos 10 enfrentamientos de temporada regular. Además, excompañeros universitarios en Ohio State y selecciones de primera ronda, el ala defensiva de los Giants Arvell Reese y el safety de los Cowboys Caleb Downs se enfrentarán entre sí en su primer partido en la NFL.

Semana 2: Dallas Cowboys vs. Washington Commanders, 20 de Sep., 3:25 p.m., FOX

Serán dos partidos divisionales consecutivos para abrir la temporada de los Cowboys, ya que el primer juego en casa en el AT&T Stadium será ante los Washington Commanders. El excoordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn, entra en su tercera temporada como head coach de los Commanders, donde tiene marca de 1-3 contra su antiguo equipo en las dos campañas previas.

Semana 3: Dallas Cowboys vs. Baltimore Ravens (Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brasil), 27 de Sep., 3:25 p.m., CBS

Los Cowboys serán el equipo local en su primer partido internacional de temporada regular en 12 años, enfrentando a los Baltimore Ravens. Lamar Jackson, quien ganó el MVP de la NFL en 2023 con los Ravens, se medirá ante el subcampeón de ese año, el quarterback de Dallas Dak Prescott. Dallas tiene marca de 1-0 en juegos internacionales, tras vencer a los Jaguars 31-17 en Londres en 2014.

Semana 4: Dallas Cowboys @ Houston Texans, 4 de Oct., 12:00 p.m., FOX

Después de realizar el vuelo de 10 horas de regreso desde Brasil, los Cowboys tendrán un día extra de recuperación y un viaje corto a Houston para enfrentar a los Texans en Monday Night Football. Es la segunda vez consecutiva que estos rivales estatales se enfrentan en lunes por la noche, con Houston derrotando a Dallas 34-10 la última vez en 2024.

Semana 5: Dallas Cowboys vs. Tampa Bay Buccaneers, 8 de Oct., 7:15 p.m., Amazon

Tras dos semanas fuera, los Cowboys regresan al AT&T Stadium para recibir a los Tampa Bay Buccaneers por cuarta vez en las últimas cinco temporadas. Dallas ha ganado dos partidos consecutivos ante los Bucs, incluyendo una victoria en la ronda de comodines sobre Tom Brady en enero de 2023 y un triunfo 26-24 en Arlington en 2024, sellado cuando DaRon Bland provocó y recuperó un balón suelto.

Semana 6: Dallas Cowboys @ Green Bay Packers, Sun. 18 de Oct., 7:20 p.m., NBC

Un año después del empate 40-40 en el AT&T Stadium —el primero de los Cowboys que terminó igualado desde 1969— Dallas viajará al norte para enfrentarse nuevamente a los Green Bay Packers en Lambeau Field. Será la segunda vez que los Cowboys se midan ante su ex pass rusher All-Pro Micah Parsons desde que lo canjearon a los Packers a cambio del tackle defensivo Kenny Clark y dos selecciones de primera ronda.

Semana 7: Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles, 26 de Oct., 7:15 p.m., ESPN

El tercer duelo divisional de Dallas llegará como visitante ante los Eagles en Monday Night Football. Tras varios periodos cortos de descanso entre las semanas 3 y 5, los Cowboys tendrán semanas más largas de preparación antes de sus visitas a Packers y Eagles. Dallas no gana como visitante ante Philadelphia desde 2022.

Semana 8: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals, 1 de Nov., 12:00 p.m., FOX

Para iniciar el mes de noviembre, los Cowboys regresarán al AT&T Stadium para recibir a los Arizona Cardinals. Dallas ha tenido dificultades recientemente ante Arizona, ya que los Cardinals han ganado los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos desde 2020.

Semana 9: Dallas Cowboys @ Indianapolis Colts, 8 de Nov., 12:00 p.m., FOX

El sexto partido de la temporada fuera del AT&T Stadium en los primeros nueve juegos será en Indianapolis contra los Colts. Dallas ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos ante Indianapolis, incluyendo una victoria 54-19 en su más reciente enfrentamiento en 2022, y será la primera vez que los Cowboys jueguen en el Lucas Oil Stadium desde 2018.

Semana 10: Dallas Cowboys vs. San Francisco 49ers, 15 de Nov., 3:25 p.m., FOX

Una racha de tres juegos consecutivos en casa comenzará en el AT&T Stadium con uno de los principales rivales de la NFC, los San Francisco 49ers. Los Cowboys buscarán terminar con la racha de cuatro victorias consecutivas de San Francisco sobre ellos, mientras los 49ers regresan a Arlington por primera vez desde su triunfo 23-17 en la ronda de comodines de 2022.

Semana 11: Dallas Cowboys vs. Tennessee Titans, 22 de Nov., 12:00 p.m., FOX

Otro equipo que regresará al AT&T Stadium por primera vez desde 2018 son los Tennessee Titans, quienes visitarán en la Semana 11. Los Cowboys han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos ante Tennessee, incluyendo su más reciente duelo en 2022 con victoria de 27-13.

Semana 12: Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles, 26 de Nov. (Thanksgiving), 3:30 p.m.., FOX

El 59.º juego de Día de Acción de Gracias en la historia de los Cowboys será ante su rival más acérrimo, los Philadelphia Eagles. Será la tercera ocasión en que ambos se enfrenten en esta fecha, con los Eagles ganando los dos encuentros previos, siendo el último una victoria 33-10 en 2014.

Semana 13: Dallas Cowboys @ Seattle Seahawks, 7 de Dic., 7:15 p.m., ESPN

Después de Thanksgiving, los Cowboys tendrán 10 días entre partidos antes de viajar al noroeste para enfrentar a los actuales campeones del Super Bowl, los Seattle Seahawks. Será el primer viaje de Dallas a Seattle desde 2020 y la primera vez que el ala defensiva Pro Bowl y ex Cowboy DeMarcus Lawrence se enfrente al equipo que lo seleccionó en la segunda ronda del Draft de la NFL 2014.

Semana 14: BYE Week (Semana de descanso)

Semana 15: Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams, 20 de Dic., 3:25 p.m., CBS

Tras la semana de descanso, los Cowboys volverán a la costa oeste para enfrentar al actual MVP de la NFL, Matthew Stafford, y a Los Angeles Rams. Dallas tuvo prácticas conjuntas con los Rams en Oxnard durante el campamento de entrenamiento la temporada pasada y se enfrentaron en la Semana 1 de la pretemporada 2025. Ahora, disputarán su primer juego de temporada regular ante Los Ángeles desde la victoria de Dallas 43-20 en 2023.

Semana 16: Dallas Cowboys vs. Jacksonville Jaguars, 27 de Dic, 7:20 p.m., NBC

Por segunda temporada consecutiva, los Cowboys jugarán al menos seis partidos en horario estelar. Su sexto y, hasta ahora, último juego nocturno programado será en el AT&T Stadium ante los Jacksonville Jaguars, equipo al que Dallas no enfrenta desde 2022. Será la primera vez que los Cowboys se midan ante su ex nickel cornerback Jourdan Lewis, quien se convirtió en el nickel mejor pagado de la NFL tras firmar con Jacksonville en la agencia libre después de ocho años con Dallas.

Semana 17: Dallas Cowboys vs. New York Giants, 3 de Ene., 12:00 p.m., FOX

El partido número 17 y último de la temporada regular para los Cowboys será como visitantes en Washington ante los Commanders. Dallas ha ganado sus últimos tres juegos como visitante ante Washington. Este será el cuarto año en las últimas cinco temporadas en que los Cowboys enfrenten a Washington en su último partido, con marca de 1-2 en los tres anteriores.