Ryan Flournoy llega más confiado en su rol ofensivo con los Cowboys 

FRISCO, Texas – En esta misma época del año pasado, Ryan Flournoy estaba a dos meses de ser despedido por los Dallas Cowboys antes de la temporada 2025.
Después de unirse al equipo de prácticas poco después, Flournoy firmó de regreso al roster activo antes de la Semana 2, donde comenzó a destacarse dentro de la ofensiva de Dallas. El proceso de crecimiento en la confianza de Flournoy se remonta a su primer partido de pretemporada en 2024.
"En mi primer partido de pretemporada contra los Rams, tenía mucha presión", dijo Flournoy. "No porque alguien más me la pusiera, sino porque yo mismo me la puse al venir de una universidad pequeña. Sentía que tenía mucho que demostrar… Honestamente, jugué mal ese primer partido. Pero a medida que fui aprendiendo y empecé a salir a jugar más libremente, como que me fui encontrando a mí mismo".
Flournoy ha recorrido un largo camino desde aquel debut de pretemporada contra los Rams, donde solo tuvo dos recepciones para ocho yardas y además perdió el balón. En 2025, logró consolidarse como la tercera opción en la posición de receptor abierto en Dallas, registrando logros personales en yardas (407), recepciones (35) y touchdowns (cuatro).
El objetivo de Flournoy de cara a su tercera temporada con los Cowboys es mantener la consistencia en los hábitos que lo trajeron hasta este punto y seguir creciendo en confianza mientras se afianza como WR3 detrás de CeeDee Lamb y George Pickens.
"Definitivamente tuvo un gran impacto en mi confianza, porque sé que pertenezco aquí", dijo Flournoy sobre la temporada 2025. "Ya conozco la ofensiva, sé cómo actuar como profesional. Cuando vienes de la universidad, especialmente de una escuela pequeña, a veces te sientes fuera de lugar. Estás tratando de encontrar lo que funciona para ti y ver qué hacen los demás, pero mi confianza se disparó cuando encontré mi estilo".
Poder descubrir lo que significa jugar con libertad es algo que Flournoy atribuye directamente a su ética de trabajo y preparación durante la semana.
"Ahí es donde realmente nace mi confianza", dijo. "Mi preparación, llegar primero y salir último, trabajar de más con mi cuerpo, mentalmente, aprendiendo las jugadas y entendiendo lo que hacen los demás… todo eso me permite salir y jugar con libertad".
Esa mentalidad es algo que, según Flournoy, ha tenido toda su vida. Su paso por una escuela FCS como Southeast Missouri State le inculcó la necesidad de siempre dar un esfuerzo extra, algo que no ha cambiado.
"Siempre tengo la motivación de ser grande", dijo Flournoy. "Siempre le digo a mis hermanos que cuando nos preguntan nuestro 'por qué', el mío es ser una inspiración para otros. La visión que tengo para mí es la grandeza, así que eso es lo que intento hacer todos los días".
En esta offseason, Flournoy ha tenido más participación durante los OTAs y el minicampamento, ya que George Pickens no asistió a las actividades voluntarias y CeeDee Lamb tuvo algunas ausencias justificadas. Eso lo convirtió prácticamente en la principal opción de Dak Prescott en las prácticas, una experiencia que aprovechó al máximo.
"Para mí fue importante asumir un rol de liderazgo en el grupo de receptores", dijo Flournoy. "CeeDee y GP son grandes jugadores, aprendí mucho de ellos. Pero cuando ellos no estuvieron, fue divertido asumir ese rol de número uno. Mi mentalidad es simple: seguir trabajando duro y construir química con Dak, con Joe [Milton] y con Sam [Howell]".
De cara a la temporada 2026, donde será el tercer receptor del equipo, Flournoy cree que ya dejó atrás la duda y el sobrepensar que tenía como jugador joven. Ahora, su enfoque es simplemente ejecutar.
"Creo que estoy en un punto neutral", dijo Flournoy. "No estoy ansioso, solo juego libremente. Sé el playbook, sé las llamadas de jugadas, sé qué jugada tengo que correr. No estoy pensando, solo estoy ejecutando".