Dak Prescott: "Llegar a playoffs es lo mínimo para los Cowboys"

FRISCO, Texas – Los Dallas Cowboys han quedado fuera de los playoffs en cada una de las últimas dos temporadas.

Un récord de 14-19-1 en ese periodo evidentemente no es donde Dak Prescott y sus compañeros quieren estar. De cara a la temporada 2026, con una defensiva renovada y una de las ofensivas más fuertes de la liga de regreso, Prescott considera que llegar a la postemporada es lo mínimo esperado.

"Es frustrante", dijo Prescott sobre no haber llegado a playoffs en los últimos dos años. "Definitivamente. Pero estamos empujando. Ese es nuestro objetivo, es lo mínimo. Cuando tienes un equipo como este y todo lo que se ha hecho en la temporada baja, obviamente tenemos que mejorar en la ofensiva, pero sabiendo que ya estamos mejorando en defensa, eso es lo mínimo. Ese es el objetivo de todos aquí".

No es que falte motivación para lograrlo, pero Prescott también se inspira en algunos de sus compañeros que juegan a un alto nivel, pero que aún no han tenido la oportunidad de disputar un partido de playoffs en la NFL.

"Escuchar a [Quinnen Williams] decir que nunca ha estado en playoffs, eso es por lo que quieres lograrlo", dijo Prescott. "Y eso le dije. Le dije: 'Yo te voy a llevar a playoffs. Necesito que tú nos ayudes a ganarlo'".

Si los Cowboys logran llegar a la postemporada, otro jugador en el que Prescott confía para ayudarles a ganar es el receptor abierto George Pickens, quien ha jugado dos partidos de playoffs en su carrera con Pittsburgh, pero aún no ha conseguido una victoria.

Pickens regresó a las instalaciones del equipo antes del minicampamento obligatorio, tras haber estado ausente en las actividades voluntarias de la temporada baja, y finalmente volvió a trabajar rutas con Prescott en The Star en lugar de hacerlo en sesiones de entrenamiento por su cuenta.

"Se siente su energía, su presencia", dijo Prescott. "Está en el vestidor. Obviamente también en el campo, y volver a verlo y lanzar juntos, todo se sintió bien. Se ve muy bien. Sé que va a estar listo para el campamento y la emoción se nota".

En su primera temporada con los Cowboys en 2025, Pickens registró una marca personal de 1,429 yardas y nueve touchdowns después de que Dallas lo adquiriera mediante un canje con los Steelers a cambio de una selección de tercera ronda antes de la temporada.

Aunque no han tenido tanto tiempo juntos en la temporada baja, Prescott confía en las habilidades de Pickens si jugaran un partido mañana y cree que la química seguirá creciendo en Oxnard.

"Él siempre va a crear separación", dijo Prescott. "Es diferente. Entiende el ángulo del defensor, entiende la ruta, entiende a dónde va el balón y la profundidad. Ese tiempo juntos será muy beneficioso. Va a ser increíble, pero podríamos salir ahora mismo a lanzar muchos touchdowns. Está listo".

El martes, Pickens dijo que no hará "hold-in" ni "hold-out" en el campamento de entrenamiento y dejó claro que jugará bajo la etiqueta de franquicia en 2026. Su situación contractual es distinta a la de años anteriores en Dallas, cuando Micah Parsons hizo hold-in el año pasado y CeeDee Lamb se ausentó en el campamento previo.

Con aparentemente ningún conflicto contractual rumbo a Oxnard, ¿se siente esta temporada baja más tranquila para Prescott y los Cowboys?

"Es los Cowboys, ¿no?", dijo Prescott. "¿Tranquila? No creo que esa sea la palabra correcta, pero el enfoque está en el lugar correcto. Todos están alineados con el mismo objetivo de mejorar un 1% cada día. Entre las firmas, los veteranos que hemos traído, George llegando motivado para jugar bajo la etiqueta, todos podemos enfocarnos en ganar y en lo que realmente importa".

En aproximadamente un mes, los Cowboys viajarán a Oxnard para lo que será el 11º campamento de entrenamiento de Prescott. Ese será el inicio del camino hacia el objetivo mínimo del quarterback y su equipo: volver a la postemporada por primera vez desde 2023.