George Pickens aclara los rumores de un posible holdout para 2026

FRISCO, Texas — George Pickens es un hombre de palabra. Durante meses, muchos fuera del equipo se preguntaron si cumpliría su promesa de que lo más importante para él es el futbol americano y sus compañeros, algo fácil de decir antes de que comenzaran las negociaciones con los Dallas Cowboys.

Pero una vez iniciadas las conversaciones, que resultaron en la etiqueta de franquicia y la decisión de pausar negociaciones hasta la próxima temporada baja, su carácter fue puesto a prueba y respondió de gran manera.

Pickens dejó claro que no tenía planes de ausentarse del programa de temporada baja de los Cowboys y tampoco lo hará durante el training camp en Oxnard.

Una de las principales razones por las que decidió participar plenamente es la conexión que ha desarrollado con el equipo en Dallas. Está convencido de que su contrato a largo plazo llegará en su momento, mientras mantiene el enfoque de seguir demostrando su nivel con o sin él.

Es el amor por su equipo y por el juego, además del objetivo de ganar un campeonato de la NFL, algo que ya logró a nivel colegial en Georgia.

"Quiero llevar un Super Bowl a un grupo de jugadores que nunca ha vivido eso", dijo Pickens. "Eso es lo más importante para mí. Estoy aquí para ayudar al equipo. No estoy pensando en la etiqueta ni en eso. Primero es el football".

El receptor de Pro Bowl sorprendió a la directiva (según el copropietario y director de operaciones Stephen Jones) por la rapidez con la que firmó la etiqueta y, dos meses después, está presente en el minicamp obligatorio.

Su enfoque está en rendir con los Cowboys. También ha visto cómo el equipo renovó su defensiva con Christian Parker como coordinador y la llegada del novato de primera ronda Caleb Downs, sumando talento a un grupo liderado por Quinnen Williams.

"Cuando pienso en el equipo y en lo que pudimos haber logrado en 2025, con algunas cosas en su lugar, podríamos haber hecho algo más grande", dijo.

No habrá ausencias.

Nada de holdout. Solo Pickens jugando fútbol americano.

"No, estoy aquí", afirmó. "El grupo de jugadores en los Cowboys influye mucho. Convives con ellos, hablas con ellos. Yo hablo con Dak".

"Sigo lanzando con Dak. Eso hace que no quieras ausentarte".