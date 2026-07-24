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Will Grier se une al cuerpo técnico de los Cowboys 

Jul 24, 2026 at 03:07 PM
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Somos Cowboys
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AP Photo/Gregory Trott

FRISCO, Texas - El ex mariscal de campo de la NFL Will Grier, quien recientemente se retiró como jugador, ha decidido unirse al cuerpo de entrenadores. Grier se ha incorporado al staff de los Cowboys como asistente ofensivo y comenzará sus funciones con el equipo la próxima semana en el inicio del campamento de entrenamiento.

Grier, de 31 años, pasó la temporada baja con los Panthers intentando formar parte del roster, pero decidió retirarse.
Ahora, se reunirá nuevamente con Brian Schottenheimer y Dak Prescott para ayudar a la ofensiva a intentar duplicar otra temporada sobresaliente.

Como jugador, Grier ha estado en la liga desde 2019, cuando fue seleccionado por Carolina en la tercera ronda. Durante los últimos siete años, Grier tuvo dos etapas diferentes con los Cowboys, jugando principalmente en la pretemporada y pasando tiempo en el equipo de práctica.

Grier, quien destacó a nivel universitario en West Virginia, también ha pasado tiempo con los Bengals, Patriots, Chargers y Eagles, además de los Panthers y Cowboys.

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