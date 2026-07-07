Quinnen Williams: "Sé que puedo ser mejor" de cara a la temporada 2026

FRISCO, Texas — Da la sensación de que Quinnen Williams finalmente está en casa, por así decirlo. El tackle defensivo All-Pro fue adquirido a mitad de temporada por los Dallas Cowboys a través de un canje con los New York Jets y pasó la segunda mitad de 2025 adaptándose a todo mientras seguía siendo una fuerza en el campo.
Meses después, ahora está disfrutando de su primera temporada baja completa con el uniforme de los Cowboys, y Williams ya está completamente asentado para el futuro — uno que él cree que es igual de prometedor, si no más brillante, que su ya destacada carrera.
"Ha sido divertido, hombre", dijo durante su primer minicampamento con los Cowboys. "Estar con la organización durante toda la temporada baja, ver cómo funcionan las cosas aquí, tener la oportunidad de trabajar con gente excelente y con grandes compañeros en el vestidor. Estamos aprendiendo más unos de otros, empujándonos, exigiéndonos responsabilidad mutua, y creciendo y aprendiendo como jugadores".
Williams no es una de las únicas caras nuevas que encabezan la lista de incorporaciones a los Cowboys en los últimos meses. El otro es su coordinador defensivo, Christian Parker, de quien Williams no tiene más que elogios.
"Ya sabes, Christian Parker es increíble, hombre. Es genial estar cerca de alguien que ha ganado a un alto nivel en todos los lugares donde ha estado", dijo Williams. "Ha estado un tiempo en defensivas muy buenas, con gente excelente, y es un placer aprender de su filosofía. En cuanto al esquema defensivo y la mentalidad defensiva, es extremadamente inteligente en cómo ve el juego".
"Me ha abierto los ojos sobre cuándo puedo atacar, cuándo puedo hacer ciertas cosas, y acepta la crítica constructiva sobre lo que ve y lo que necesito mejorar desde su punto de vista. Y también lo que cree que puedo hacer mejor. Es mutuo el respeto que él tiene por mí y el que yo tengo por él".
Parece que Williams y Parker han conectado muy bien en poco tiempo, algo que augura cosas positivas para una defensiva de los Cowboys que fue una de las peores en la historia reciente de la franquicia la temporada pasada, y en la que Williams se integró a mitad de camino y aún así logró su cuarta selección al Pro Bowl.
El potencial de la ex selección de primera ronda sigue siendo altísimo a sus 28 años, y ahora cuenta con un coordinador defensivo joven pero ya probado, además de piezas de gran nivel a su alrededor en la línea defensiva (como el tres veces Pro Bowler Kenny Clark).
Y nuevamente, con su primera temporada baja en Dallas llegando a su fin antes del campamento de entrenamiento en Oxnard, Williams cree que ahora estará en una posición para hacer cosas que quizá no pudo cuando estaba aprendiendo a mitad de temporada y bajo un coordinador que ya estaba de salida.
"Quiero seguir aprendiendo y creciendo cada año", dijo. "El año pasado no tuve mi mejor temporada en términos de estadísticas como pass rusher. Quiero ser mejor. Quiero hacerlo mejor, no por mí, sino por este equipo".
"Y sé que puedo ser mejor".