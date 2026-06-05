Cowboys abren la competencia por la titularidad en tackle izquierdo

FRISCO, Texas – Antes de que los Cowboys salieran al campo para su tercera práctica de OTAs de 2026, el entrenador en jefe Brian Schottenheimer anunció que Tyler Guyton y Nate Thomas están compitiendo por el puesto de tackle izquierdo titular de Dallas.

Guyton, selección de primera ronda de Dallas en el Draft de la NFL 2024, ha sido titular como tackle izquierdo en 21 partidos para los Cowboys en sus primeras dos temporadas en la NFL. Thomas, a quien los Cowboys seleccionaron 204 posiciones después de Guyton en ese mismo draft de 2024, fue titular en cuatro juegos como tackle izquierdo en 2025. Para Guyton, quien tiene más experiencia, la disponibilidad es la mayor incógnita que debe resolver, ya que las lesiones lo han mantenido fuera de partidos y de momentos importantes en las prácticas.

"Lo más importante para Tyler es que la consistencia no ha estado ahí," dijo Schottenheimer. "Muy talentoso, quizás uno de los hombres grandes más atléticos con los que he trabajado por su capacidad de retroceder, golpear, moverse y correr. Pero tiene que haber más consistencia, y ese ha sido el desafío en el que ha estado trabajando muy, muy duro".

Schottenheimer agregó que los Cowboys "van a hacer que [Guyton] se gane el puesto" y que la competencia "va a sacar lo mejor de Tyler Guyton y Nate Thomas". Desde la perspectiva de Guyton, está afrontando la competencia día a día.

"La misma fórmula, venir a trabajar todos los días, tratar de mejorar, prepararme para el siguiente día…", dijo Guyton. "Hay competencia en todo el equipo. Es un equipo de fútbol y todos quieren jugar. La competencia sana no es mala. Saca lo mejor de las personas".

El año pasado, Guyton sufrió una lesión de rodilla en el campamento de entrenamiento que lo dejó fuera de cuatro a seis semanas, y terminó la temporada 2025 en la lista de lesionados por un esguince alto de tobillo. Al reflexionar sobre sus dos primeras temporadas, Guyton ve todo lo que ha vivido como una experiencia de aprendizaje.

"Siento que al llegar a la liga tenía mucho por aprender. Y siento que he aprendido", dijo Guyton. "Me he hecho más fuerte, he mejorado en el fútbol, aprendiendo más técnicas y cosas así. Es un proceso de aprendizaje y voy a seguir tratando de avanzar para la próxima temporada".

Guyton estaba presionando para regresar al final de la temporada pasada, pero finalmente dijo que no estaba lo suficientemente saludable para volver al campo. Sin embargo, en esta temporada baja sí está sano, lo que le ha permitido ser agresivo en su preparación para una importante tercera temporada.

"Ha sido bueno", dijo Guyton sobre su trabajo en la temporada baja. "Es la segunda vez que paso por una offseason, así que siento que pude atacar las cosas en las que necesitaba mejorar. Tuve una buena temporada baja".

¿Cuál es lo más importante que Guyton ha estado buscando mejorar de cara a su tercer año?

"Mi fuerza", dijo Guyton. "Siento que es uno de los pilares más importantes para los linieros ofensivos, y algo en lo que necesito trabajar".

Para ayudar con la fuerza, entre otras cosas, el ex tackle izquierdo de los Cowboys, Tyron Smith, ha sido un visitante frecuente en The Star en Frisco, e incluso estuvo en las instalaciones el jueves. Guyton considera que la información de Smith es invaluable tanto para él como para el grupo de linieros.

"Ha sido de gran ayuda para nosotros como linieros ofensivos", dijo Guyton sobre Smith. "Su presencia en nuestra sala y en el campo con nosotros es increíble. Realmente no hay mucho que no puedas aprender de alguien como Tyron Smith. Él sabe todo sobre el fútbol, especialmente la posición de tackle izquierdo".

Habiendo jugado él mismo la posición a un alto nivel, Smith ha transmitido su conocimiento a Guyton, y la postura, combinada con la fuerza, es algo que Guyton busca imitar de su juego.

"Su postura es algo que realmente estoy tratando de adoptar de él", dijo Guyton. "Me dice que mi postura es donde estará mi dinero. La postura en el contacto lo es todo. Si no tienes buena postura, no vas a ganar la jugada".