Malachi Lawrence espera su momento para brillar con los Cowboys

FRISCO, Texas – Cuando los Cowboys seleccionaron al safety de Ohio State, Caleb Downs, con la selección global número 11 del NFL Draft 2026, Dallas estalló en celebración. En la conferencia de prensa tras la primera ronda, los directivos del equipo admitieron que nunca imaginaron que Downs estaría siquiera cerca de estar disponible.

En los días y semanas posteriores, la selección de Downs acaparó titulares como una de las mejores selecciones del draft, y con justa razón. Sin embargo, 12 selecciones después de que Downs se convirtiera en un Cowboy, Dallas utilizó su segunda selección de primera ronda para elegir a Malachi Lawrence, otro jugador para reforzar la defensiva. Lawrence no ha recibido la misma atención mediática, y a él eso no le molesta en lo absoluto.

"Estoy acostumbrado a estar en las sombras", dijo Lawrence. "No me afecta. Cuando llegue el momento, la gente verá el trabajo que has hecho..."

"No estar bajo los reflectores… si entras a Instagram, probablemente no vas a ver mi nombre, sino el de otros jugadores. Pero una vez que la gente empieza a conocer quién soy, es cuando salgo de las sombras".

Los Cowboys están entusiasmados con lo que Downs y Lawrence pueden aportar a una defensiva que fue una de las peores de la NFL y de la historia de la franquicia en 2025. Durante el proceso previo al draft, Downs fue considerado uno de los mejores prospectos de toda la clase. Lawrence, por su parte, era un nombre del que no se hablaba tanto, aunque eso cambió durante el Combine en Indianápolis.

"Antes del Combine sabía que me iba a ir muy bien", comentó Lawrence. "Era curioso escuchar todos los mocks y cosas así. Pero sí, estar en las sombras y luego subir hasta arriba… ya estoy acostumbrado a eso".

Y así fue. Su actuación, destacada por un salto vertical de 40 pulgadas y un tiempo de 1.59 segundos en las primeras 10 yardas, llamó la atención de los departamentos de scouting de toda la NFL y terminó impulsándolo a ser seleccionado mucho antes de lo que la mayoría de las proyecciones anticipaban.

Ahora, Lawrence inicia su ascenso durante su temporada de novato como parte de la renovada defensiva de Dallas. El trabajo ya comenzó durante el programa de temporada baja y, según él, las exigencias no son muy diferentes a las que tenía en la universidad.

"Este minicampamento ha sido excelente, especialmente el convivir y aprender de los veteranos", dijo Lawrence. "Definitivamente siento que ya estoy entrando en la rutina de ser un profesional. En UCF eso también empezó con el NIL; los entrenadores prácticamente te obligaban a comportarte como un profesional. Así que ha sido una muy buena transición".

Uno de los aspectos en los que los Cowboys quieren ayudarlo a mejorar es corregir un paso en falso al iniciar su movimiento como pass rusher, algo en lo que Lawrence ha puesto énfasis de cara al campamento de entrenamiento.

"He visto un gran progreso trabajando en eso todos los días", explicó Lawrence. "Lo convertí en una de mis principales prioridades para poder aprovechar mejor mi explosividad al salir del snap. Trabajar ese aspecto con BT [Jordan] ha sido de mucha ayuda".

Además de entrenar con Jordan, Lawrence también ha recibido consejos del veterano apoyador externo Rashan Gary, quien llegó a los Cowboys mediante un intercambio en marzo. Para Lawrence, Gary ya se ha consolidado como uno de los líderes tanto del grupo de linebackers externos como del equipo.

"Está muy enfocado en los pequeños detalles", comentó Lawrence sobre Gary. "Ya sea corregir ese paso en falso o trabajar la forma en que atacamos al tackle, siempre pone atención en esas pequeñas cosas. Conmigo ha insistido mucho en eso".

La comunicación constante de Gary con Lawrence y el resto de la defensiva refleja exactamente la cultura que el nuevo coordinador defensivo, Christian Parker, busca establecer. Lawrence señaló que esa comunicación también es fundamental entre toda la línea defensiva, ya que mantener a todos en la misma sintonía es clave para el éxito.

"Toda buena defensiva se comunica", afirmó Lawrence. "La comunicación ayuda cuando tienes dudas o no estás seguro de algo. Nunca sabes si el compañero que está a tu lado necesitaba escuchar justo eso para poder hacer la jugada".