Los Cowboys recibirán a los Eagles en el Día de Acción de Gracias de 2026

FRISCO, Texas – La NFL ha anunciado que los Cowboys recibirán a los Philadelphia Eagles en la Semana 12 el Día de Acción de Gracias, con el inicio programado para las 3:30 p.m. por FOX.

La temporada 2026 marcará la ocasión número 59 en la que Dallas juega en Acción de Gracias, y será la primera vez desde 2014 que los Eagles serán su rival en esa fecha.

En los juegos de Acción de Gracias, los Cowboys tienen un récord histórico de 35-22-1 y han ganado sus últimos cuatro partidos. Su victoria 31-28 en 2025 contra los Kansas City Chiefs fue el partido de temporada regular más visto en la historia de la NFL, con un promedio de 57.23 millones de espectadores.

Cuatro de los últimos cinco rivales de los Cowboys en Acción de Gracias han sido de la NFC Este. Dallas enfrentó a los Giants en 2024, a los Commanders en 2023 y nuevamente a los Giants en 2022, ganando esos tres encuentros.

En dos enfrentamientos previos contra los Eagles en Acción de Gracias, los Cowboys perdieron 33-10 en 2014 y 27-0 en 1989, por lo que aún buscan su primera victoria ante Philadelphia en esa festividad.

En la temporada 2025, los Cowboys y Eagles dividieron sus enfrentamientos divisionales. En la Semana 1, Philadelphia venció a Dallas 24-20, pero los Cowboys se impusieron en la Semana 12 con una remontada, anotando 24 puntos sin respuesta tras ir perdiendo por 21 en la primera mitad, para ganar 24-21.

En sus 134 enfrentamientos, los Cowboys lideran la serie histórica contra los Eagles 75-59 y han ganado cuatro de los últimos seis duelos.

Los Cowboys ahora conocen tres partidos de su calendario 2026. Abrirán la temporada como visitantes ante los Giants en la Semana 1, enfrentarán a los Ravens en la Semana 3 en Río de Janeiro, y ahora saben que Philadelphia visitará Dallas en Acción de Gracias.