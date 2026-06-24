Calendario oficial del training camp 2026 de los Dallas Cowboys

La edición de este año del campamento tiene muchas historias interesantes, pero todo comienza en la defensiva.

Por tercera temporada consecutiva, los Cowboys esperan haber tomado la decisión correcta en el puesto de coordinador defensivo. Christian Parker se une al equipo tras la salida de Matt Eberflus, luego de la separación con Mike Zimmer, y llega con expectativas altísimas.

Parker heredó la peor defensiva de la liga (y de la franquicia), pero tanto él como la directiva se pusieron manos a la obra rápidamente durante esta offseason, reconstruyendo el staff defensivo y reforzando posiciones clave con agentes libres de calidad, además de una clase de draft encabezada por el ex safety de Ohio State, Caleb Downs, un talento con potencial generacional.

Downs se suma a una defensiva liderada por el tackle defensivo All-Pro Quinnen Williams y el tres veces Pro Bowler Kenny Clark. Es una unidad que tiene al mariscal de campo All-Pro Dak Prescott "sumamente emocionado" por enfrentarlos en el training camp, porque "el hierro afila el hierro".

Y cuando Prescott salte al campo en Oxnard, buena parte del trash talk con Parker estará influenciada por el hecho de que George Pickens no solo estará presente, sino que el receptor Pro Bowl planea participar completamente a pesar de jugar bajo la franchise tag (es decir, no habrá holdout ni "hold-in").

¿Podrán Prescott y Brian Schottenheimer, junto a una ofensiva considerada la mejor de la liga, corregir los problemas que los afectaron en 2025 y volverse prácticamente imparables?

¿Podrá Parker enderezar el rumbo de la defensiva rápidamente y convertir a los Cowboys en contendientes en su primera temporada?