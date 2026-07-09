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Schottenheimer destaca un offseason "muy productivo" para los Cowboys 

Jul 09, 2026 at 09:00 AM
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Somos Cowboys
05_02_ Brian Schottenheimer

FRISCO, Texas - El entrenador en jefe Brian Schottenheimer se mostró satisfecho con el desarrollo de la temporada baja de los Dallas Cowboys y destacó el trabajo realizado por el equipo antes del receso previo al campamento de entrenamiento en Oxnard.

"No podría estar más feliz con cómo salió la temporada baja", dijo Schottenheimer.

El coach de Dallas explicó que, aunque las reglas limitan la intensidad de los entrenamientos en esta etapa del año, el equipo logró aprovechar al máximo los OTAs y el minicampamento para seguir avanzando rumbo a la temporada.

"Es muy difícil practicar con algunas de las reglas bajo las que estamos limitados", dijo. "Pero creo que logramos cosas muy buenas. He hecho más siete contra siete de lo que me gustaría en toda mi vida, pero es lo que necesitamos hacer".

En su segundo año al mando, Schottenheimer comenzará a implementar varios ajustes en el campamento de entrenamiento, incluyendo prácticas conjuntas con los Rams y los Saints, la creación de un consejo de liderazgo de 11 jugadores y un aumento en las sesiones con contacto.

Sobre este último punto, explicó que forma parte del plan para preparar mejor al equipo físicamente para la recta final de la temporada.

"Es un poco más difícil mantener el físico con contacto más adelante en la temporada", dijo. "Estamos trabajando con el staff de rendimiento para construir una base durante el campamento y manejar mejor las cargas durante el año".

Otro aspecto que ha marcado la offseason es la llegada de un nuevo cuerpo defensivo, liderado por el coordinador Christian Parker, cuya energía ha generado buena respuesta dentro del equipo.

"Diría que el 'trash talk' de Christian Parker es un poco diferente a lo que teníamos el año pasado", dijo Schottenheimer. "Los jugadores lo disfrutan. Le tira a CeeDee, a George y a Dak. Estamos en una muy buena situación".

Schottenheimer añadió que, aunque ese estilo no interfiere con la ofensiva, le agrada ver cómo la defensa eleva la competitividad en las prácticas.

"Creo que la defensa gana campeonatos", dijo. "Si la defensa está generando molestias, por mí está perfecto".

Los Cowboys también llegan al campamento con un panorama más estable en cuanto a contratos, con George Pickens participando plenamente en el minicampamento obligatorio y comprometido a jugar bajo la etiqueta de franquicia en 2026.

Para Schottenheimer, más allá de los cambios, la clave sigue siendo la misma: el grupo de personas dentro del vestidor.

"Me encanta nuestro roster", dijo. "Me encanta lo que hemos hecho en defensa, la evolución de Dak, el crecimiento de los jóvenes, y las piezas nuevas que hemos añadido. Mi confianza está basada en la gente que tenemos".

De cara a la temporada, el mensaje es claro: nada de adelantarse.

"Nos estamos preparando de la forma correcta", dijo Schottenheimer. "Pero la verdadera preparación comienza cuando lleguemos a Oxnard".

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