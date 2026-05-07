 Skip to main content
Advertising

Caleb Downs utilizará el #13 de cara a los OTAs de los Cowboys

May 07, 2026 at 02:20 PM
Author Image
Somos Cowboys
04_30_ Caleb Downs

FRISCO, Texas – La selección de primera ronda de los Cowboys, Caleb Downs, ahora tiene previsto usar el #13, según la tienda oficial de los Dallas Cowboys.

Downs, quien usó el #18 durante el minicampamento de novatos del equipo, ahora toma el número que fue utilizado por última vez por Dante Fowler en 2025.

Aunque por ahora el número de Downs será el #13, esto podría cambiar y aún podría ser diferente entre ahora y el inicio de la temporada regular.

A lo largo de su carrera en la preparatoria y universidad, Downs ha usado el #2, el cual actualmente pertenece al esquinero agente libre Cobie Durant. A Downs le han preguntado qué número usará durante la temporada, pero no ha dado muchos detalles.

"Ya veremos qué pasa", dijo Downs cuando se le preguntó si existía la posibilidad de usar el #18 durante la temporada. "Es lo único que voy a decir sobre eso".

Durant, quien firmó con Dallas después de cuatro años con los Rams, previamente usó el #14 en Los Ángeles y en la universidad con South Carolina State. El número #14 actualmente lo usa Marquese Bell.

Algunos jugadores que han usado el #13 con los Cowboys en años recientes incluyen a Fowler, Michael Gallup, DeMarvion Overshown, Lucky Whitehead y T.Y. Hilton.

Con Downs cambiando al #13, el quarterback agente libre Sam Howell pasa del #13 al #16, y el receptor no reclutado en el draft (UDFA) Jordan Hudson pasa del #16 al #18.

Related Content

news

Caleb Downs y la clase de novatos estrenan números de jersey con los Cowboys

Tras reportarse al minicampamento de novatos para comenzar su carrera en la NFL, Caleb Downs y la clase de novatos de 2026 recibieron la asignación de números de jersey por parte de los Cowboys.

news

Christian Parker habla sobre Caleb Downs y las perspectivas de la defensa de los Cowboys

La llegada de Caleb Downs tiene a Christian Parker más que emocionado, y su visión para la unidad defensiva de los Cowboys podría impulsar una transformación rápida y notable.

news

George Pickens firma la etiqueta de franquicia con los Cowboys

El receptor abierto de Pro Bowl, George Pickens, ha firmado oficialmente su etiqueta de franquicia para 2026, y los Dallas Cowboys no tienen planes de canjearlo.

news

Valdes-Scantling y otros dos firman con los Dallas Cowboys

Buscando reforzar la tabla de profundidad, los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo con el receptor abierto veterano Marquez Valdes-Scantling junto a otros dos agentes libres con experiencia.

news

Dallas Cowboys finalizan su clase del Draft 2026 con énfasis en la defensa

Los Dallas Cowboys completaron su clase del Draft 2026 con siete selecciones, cinco de ellas defensivas, encabezadas por Caleb Downs.

news

Cowboys seleccionan a Anthony Smith en séptima ronda del NFL Draft 2026

Con su última selección en el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys volvieron al lado ofensivo del balón y seleccionaron al receptor abierto Anthony Smith, procedente de East Carolina.

news

NFL Draft: Cowboys seleccionan tres jugadores en la cuarta ronda

Los Dallas Cowboys aprovecharon al máximo la cuarta ronda del NFL Draft 2026, sumando tres piezas clave para reforzar su roster.

news

Cowboys seleccionan a Jaishawn Barham en tercera ronda del NFL Draft 2026

Con su selección de tercera ronda en el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys realizan otro movimiento para reforzar su defensa al seleccionar al EDGE Jaishawn Barham.

news

Cowboys adquieren a Dee Winters en un canje con los 49ers

Los Cowboys realizaron un canje temprano en el Día 2 del NFL Draft 2026 para adquirir al apoyador Dee Winters de los San Francisco 49ers.

news

NFL anuncia Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens en Brasil

La NFL ya tiene definido al rival de los Dallas Cowboys para su juego internacional en Río de Janeiro, Brasil, en 2026: los Baltimore Ravens.

news

Cowboys responden a los rumores de canje por George Pickens

El receptor abierto de Pro Bowl George Pickens planea firmar su etiqueta de franquicia y los Dallas Cowboys aclaran el rumor de un posible canje.

Advertising