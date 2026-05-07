Caleb Downs utilizará el #13 de cara a los OTAs de los Cowboys

FRISCO, Texas – La selección de primera ronda de los Cowboys, Caleb Downs, ahora tiene previsto usar el #13, según la tienda oficial de los Dallas Cowboys.

Downs, quien usó el #18 durante el minicampamento de novatos del equipo, ahora toma el número que fue utilizado por última vez por Dante Fowler en 2025.

Aunque por ahora el número de Downs será el #13, esto podría cambiar y aún podría ser diferente entre ahora y el inicio de la temporada regular.

A lo largo de su carrera en la preparatoria y universidad, Downs ha usado el #2, el cual actualmente pertenece al esquinero agente libre Cobie Durant. A Downs le han preguntado qué número usará durante la temporada, pero no ha dado muchos detalles.

"Ya veremos qué pasa", dijo Downs cuando se le preguntó si existía la posibilidad de usar el #18 durante la temporada. "Es lo único que voy a decir sobre eso".

Durant, quien firmó con Dallas después de cuatro años con los Rams, previamente usó el #14 en Los Ángeles y en la universidad con South Carolina State. El número #14 actualmente lo usa Marquese Bell.

Algunos jugadores que han usado el #13 con los Cowboys en años recientes incluyen a Fowler, Michael Gallup, DeMarvion Overshown, Lucky Whitehead y T.Y. Hilton.