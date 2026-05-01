Caleb Downs y la clase de novatos estrenan números de jersey con los Cowboys

FRISCO, Texas — Es momento de que la clase de novatos del Draft de la NFL 2026, encabezada por la selección global número 11, Caleb Downs, comience el proceso de ganarse la estrella en Dallas. Los Cowboys dieron la bienvenida oficialmente a su grupo de novatos el jueves, cuando firmaron sus contratos además de recibir por primera vez sus números de camiseta.

Con el minicampamento de novatos ya en marcha en The Star en Frisco, todos saltaron al campo para su primer entrenamiento, luciendo, por supuesto, sus nuevos números.

Y aunque los números de jersey suelen cambiar antes del inicio de la temporada regular, por ahora estos son los que usarán inicialmente los nuevos jugadores:

6 - Camden Brown, WR

16 - Jordan Hudson, WR

18 - Caleb Downs, S

29 - Devin Moore, CB

43 - Dominic Richardson, RB

46 - Michael Trigg, TE

47 - Langston Patterson, ILB

49 - DJ Rogers, TE

Siempre hay detalles interesantes detrás de algunos de estos números, como suele suceder.

55 - Jaishawn Barham, ILB

57 - Malachi Lawrence, OLB

59 - DJ Withers, DT

67 - Drew Shelton, OT

69 - Sidney Fugar, OG

75 - Shiyazh Pete, OL

83 - Anthony Smith, WR

94 - Kelvin Gilliam, DT

95 - Tommy Dunn, DT

99 - LT Overton, DT

Por ejemplo, Barham buscará hacer lucir el número que alguna vez llevó Sean Lee tan bien como él lo hizo, mientras que el número de Overton evoca los tiempos de Chris Canty. Y con todas las miradas puestas en qué número usará Downs en 2026 y en el futuro, por ahora solo se sabe que comenzará con el No. 18, aunque contempla la posibilidad de cambiarlo más adelante, algo que aún está por definirse.

"Veremos cómo se da", dijo Downs sobre un posible cambio de número.