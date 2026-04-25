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Cowboys adquieren a Dee Winters en un canje con los 49ers

Apr 24, 2026 at 07:27 PM
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Somos Cowboys
Winters
AP Photo/Paul Spinelli

FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys entraron al Día 2 del Draft de la NFL 2026 sin una selección de segunda ronda, pero no estaban dispuestos a quedarse esperando hasta su turno con la selección global número 92 en la tercera ronda, por lo que concretaron un intercambio con los San Francisco 49ers para adquirir al linebacker Dee Winters.

Winters ayuda a los Cowboys a cubrir una necesidad en la posición de linebacker, algo que han estado intentando desde el inicio de la agencia libre, y marca el segundo intercambio con los 49ers en cuestión de semanas; el primero fue el envío del tackle defensivo Osa Odighizuwa a Santa Clara a cambio de la ya mencionada selección de tercera ronda.

Los 49ers recibieron la selección global número 152 (quinta ronda en 2026) a cambio de Winters.

Winters, de 25 años, fue una selección de sexta ronda de los 49ers en 2023, luego de ser nombrado al primer equipo All-Big 12 con TCU en 2022. El haber jugado en TCU durante toda su carrera universitaria le dio a los Cowboys mayor acceso para evaluarlo tanto durante su etapa colegial como en el proceso previo al draft, y el intercambio trae a Winters de vuelta a casa: es originario de Brenham, Texas, y asistió a Burton High School en el sur del estado.

Se une a otro texano, DeMarvion Overshown, junto con Shemar James, en el intento de cambiar el rumbo del grupo de linebackers en 2026, con Christian Parker como coordinador defensivo y Scott Symons trabajando directamente con ellos como coach de la posición.

El movimiento llega después de que los Cowboys subieran un puesto para seleccionar al ex safety de Ohio State, Caleb Downs, y adquirieran al pass rusher de UCF, Malachi Lawrence, con la selección número 23 global. El primero le costó a Dallas dos selecciones de quinta ronda del 2026, mientras que el segundo fue un intercambio hacia abajo que les permitió obtener dos selecciones de cuarta ronda de 2026 provenientes de los Philadelphia Eagles.

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