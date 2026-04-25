NFL Draft: Cowboys seleccionan tres jugadores en la cuarta ronda

FRISCO, Texas - Arrancando el Día 3 del NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys mantuvieron el impulso y reforzaron su roster con tres selecciones en la cuarta ronda, apostando por profundidad y talento en ambos lados del balón. Con estas incorporaciones, el equipo continúa construyendo una clase de draft sólida, sumando piezas que pueden competir de inmediato y aportar al futuro de la franquicia.
A continuación las selecciones de la cuarta ronda del draft:
DREW SHELTON
Tackle ofensivo
Reporte de scouting:
Con una estatura de 6'3" y un peso de 313 libras, Shelton impone físicamente. Es un jugador al que los Dallas Cowboys tenían evaluado como talento de tercera ronda y por el que decidieron no bajar en el draft para asegurarse de seleccionarlo, algo que se entiende fácilmente. La realidad es que el equipo necesita resolver su situación a largo plazo en la posición de tackle izquierdo, tanto en la titularidad como en la profundidad, mientras Tyler Guyton busca mantenerse sano. Shelton puede integrarse de inmediato y competir con Guyton y el suplente Nate Thomas desde el training camp en adelante.
Por cierto, su tamaño puede engañar, porque se trata de un atleta completo (multideporte, como se mencionó antes). Aprovecha de forma natural su experiencia en otras disciplinas para potenciar su juego como tackle ofensivo: caderas fluidas, movilidad lateral de élite, gran equilibrio y un anclaje sólido. El ex jugador de Penn State Nittany Lions football no suele ser superado en espacios abiertos gracias a estas cualidades, respondiendo bien en situaciones de uno contra uno. De cara al verano, el enfoque estará en mejorar su fuerza general para resistir mejor los bull rushes y elevar su bloqueo terrestre al nivel de su protección de pase.
Cubrir una necesidad con un prospecto de alto techo sin sacrificar una selección premium es una decisión lógica, especialmente considerando que Shelton estará bajo la tutela de Klayton Adams y Conor Riley en Dallas.
DEVIN MOORE
Esquinero
Reporte de scouting:
Considerado uno de los cornerbacks mejor evaluados al salir de la preparatoria, Moore mostró mucho en Florida Gators football y lo suficiente en el Senior Bowl de este año como para que, al igual que el tackle ofensivo Drew Shelton un par de selecciones antes, recibiera una calificación de tercera ronda por parte de los Dallas Cowboys. Eso refleja el nivel de confianza que Christian Parker y su staff (Derrick Ansley y Ryan Smith) tienen en el ex Gator. La selección no está exenta de riesgo, considerando que Moore lidió con lesiones al inicio de su carrera universitaria, pero estuvo completamente sano la temporada pasada y eso se reflejó en su rendimiento en 2025.
Con 6'3" y 198 libras, tiene el perfil ideal para ser cornerback titular por fuera en la NFL. Además, proviene de la SEC, donde enfrentó receptores de nivel profesional semana a semana. Moore juega con un alto nivel de físico, lo que lo hace destacar en cobertura press-man y también lo convierte en uno de los mejores cornerbacks defendiendo la carrera en el país. También es importante señalar que falló menos del ocho por ciento de sus tackleadas en Florida y, en cobertura, tiene la velocidad suficiente para seguir a los receptores en profundidad, además de la longitud para incomodar en el punto de ataque, frustrando con frecuencia a sus rivales.
Una vez que logre mantenerse más bajo de forma consistente en su backpedal —lo que le ayudaría a corregir la falta de velocidad de cierre al salir de sus cortes—, puede convertirse en un problema serio para las ofensivas, especialmente al reunirse con Shemar James en Dallas.
LT OVERTON
Liniero defensivo
Reporte de scouting:
Lo primero que viene a la mente al ver a LT Overton —cuyo nombre completo es Lebbeus— es Osa Odighizuwa (incluso sus mediciones previas al draft son comparables). Tras la decisión de enviar a Odighizuwa a los San Francisco 49ers, los Dallas Cowboys cuentan con profundidad en la posición de tackle defensivo, pero necesitan al menos un jugador más ligero, rápido y atlético que pueda alinearse abierto en ciertas situaciones (tipo 4i) para presionar al pasador. Ese es, precisamente, el plan con Overton.
Sus primeras dos temporadas fueron en Texas A&M Aggies football, donde disputó 23 partidos y registró 48 tacleadas totales, tres para pérdida y una captura. Su producción aumentó tras transferirse a Alabama Crimson Tide football, acumulando 26 juegos (todos como titular), con 41 tacleadas, nueve para pérdida y seis capturas, además de 39 presiones y 32 apuros al quarterback solo en 2024.
Overton es uno de los tackles defensivos más efectivos del país atacando al pasador, una cualidad que también distingue al Pro Bowler Kenny Clark, y algunos análisis lo proyectaban incluso como selección de finales de segunda ronda.
Conseguirlo como su tercera selección en la cuarta ronda representa un gran valor. En video, su motor es constante: juega cada snap con intensidad, durante los cuatro cuartos, sin tomar descansos. Aun así, necesita pulir su técnica de manos y mantener un pad level más bajo para evitar perder apalancamiento. Son aspectos que el staff en Dallas, incluido Chidera Uzo-Diribe, trabajará en desarrollar para maximizar su potencial.