NFL Draft: Cowboys seleccionan tres jugadores en la cuarta ronda

DEVIN MOORE

Esquinero

Reporte de scouting:

Considerado uno de los cornerbacks mejor evaluados al salir de la preparatoria, Moore mostró mucho en Florida Gators football y lo suficiente en el Senior Bowl de este año como para que, al igual que el tackle ofensivo Drew Shelton un par de selecciones antes, recibiera una calificación de tercera ronda por parte de los Dallas Cowboys. Eso refleja el nivel de confianza que Christian Parker y su staff (Derrick Ansley y Ryan Smith) tienen en el ex Gator. La selección no está exenta de riesgo, considerando que Moore lidió con lesiones al inicio de su carrera universitaria, pero estuvo completamente sano la temporada pasada y eso se reflejó en su rendimiento en 2025.

Con 6'3" y 198 libras, tiene el perfil ideal para ser cornerback titular por fuera en la NFL. Además, proviene de la SEC, donde enfrentó receptores de nivel profesional semana a semana. Moore juega con un alto nivel de físico, lo que lo hace destacar en cobertura press-man y también lo convierte en uno de los mejores cornerbacks defendiendo la carrera en el país. También es importante señalar que falló menos del ocho por ciento de sus tackleadas en Florida y, en cobertura, tiene la velocidad suficiente para seguir a los receptores en profundidad, además de la longitud para incomodar en el punto de ataque, frustrando con frecuencia a sus rivales.