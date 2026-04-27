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Valdes-Scantling y otros dos firman con los Dallas Cowboys 

Apr 27, 2026 at 03:36 PM
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Somos Cowboys
Marques Valdez-Scantling
AP Photo/Scott Boehm

FRISCO, Texas — Tras el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys salieron con una gran sonrisa y de inmediato enfocaron su atención en la agencia libre (tanto de jugadores no reclutados como de veteranos) con la intención de agregar "entre 10 a 12 jugadores para completar el roster", tres de esos lugares destinados a talento con experiencia, incluyendo a Marquez Valdes-Scantling.

Valdes-Scantling, receptor abierto de 31 años que busca generar impacto en 2026, firmará un contrato por un año con Dallas, al igual que otros dos jugadores: el receptor abierto Tyler Johnson y el linebacker Curtis Robinson, quienes también llegan con acuerdos de un año.

Del grupo, el que más experiencia tiene es claramente Valdes-Scantling, ex selección de quinta ronda de los Green Bay Packers en 2018, con quienes disputó 59 partidos (39 como titular) como una sólida segunda opción aérea, antes de continuar su carrera con los Kansas City Chiefs en 2022. Más recientemente, jugó para los San Francisco 49ers y los Pittsburgh Steelers durante 2025.

Aporta amplia experiencia y dos anillos de Super Bowl a una posición que aún busca definirse detrás de CeeDee Lamb, George Pickens y Ryan Flournoy. En ese sentido, Johnson también buscará competir, otro ex pick de quinta ronda con un anillo de Super Bowl en su historial, que llega a Dallas tras su paso más reciente por los New York Jets.

Por su parte, Robinson se integra a un renovado grupo de linebackers bajo las órdenes del coach de posición Scott Symons y el coordinador defensivo Christian Parker. No fue seleccionado en el draft saliendo de Stanford Cardinal football, pero firmó como agente libre no reclutado con los Denver Broncos en 2021.

Fue ahí donde llamó la atención de Parker, quien en ese entonces era coach de defensive backs en Denver. La mayor parte de la joven carrera de Robinson en la NFL la pasó con los San Francisco 49ers, donde coincidió con el recientemente adquirido linebacker Dee Winters —ambos se reencontrarán ahora con el uniforme de los Cowboys en 2026.

Mientras los Cowboys completan su roster de 90 jugadores de cara al inicio de su programa voluntario de temporada baja, consideran que han cubierto la mayoría —si no todas— de sus necesidades para encarar un verano competitivo y lo que viene después.

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