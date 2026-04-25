NFL anuncia Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens en Brasil

FRISCO, Texas – Los Dallas Cowboys se enfrentarán a los Baltimore Ravens el 27 de septiembre de 2026, en la Semana 3 de la temporada, en su juego internacional en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

Será apenas la segunda vez en la historia de la franquicia —y la primera desde 2014— que los Cowboys jueguen un partido de temporada regular fuera del país, además de marcar el primer juego de la NFL en Río de Janeiro.

"Estoy emocionado por los aficionados de los Cowboys que tenemos en Brasil", dijo el propietario y gerente general Jerry Jones sobre el partido durante los NFL Honors en febrero. "Estoy emocionado por el país de Brasil. Tengo muchos negocios en Brasil. Tengo mucho respeto [por Brasil], y poder llevar a nuestro equipo, llevar a los Cowboys allá y ser parte de su deporte es algo grande".

La última vez que Cowboys y Ravens se enfrentaron fue en la Semana 3 de la temporada 2024, con victoria de Baltimore 28-25. Los Ravens tienen marca de 6-1 contra Dallas históricamente, siendo la única victoria de los Cowboys en 2016, cuando ganaron 27-17.

Uno de los atractivos del enfrentamiento será el duelo de quarterbacks entre Lamar Jackson y Dak Prescott, quienes terminaron primero y segundo, respectivamente, en la votación al MVP de la liga en 2023.

"Muy emocionado", dijo Prescott en febrero sobre jugar en Brasil. "Después de 10 años en la liga y no haber jugado un partido internacional, estoy entusiasmado por el viaje. Emocionado de ir a jugar con los Cowboys alrededor del mundo, de darle a los fans en Río y en Brasil la oportunidad de vernos en persona, y muy emocionado por la experiencia".

El partido entre Cowboys y Ravens en Río de Janeiro será uno de los nueve juegos internacionales —récord histórico— que la NFL disputará en 2026. Los otros ocho se jugarán en Londres (Reino Unido), Madrid (España), Melbourne (Australia), Ciudad de México (México), Múnich (Alemania) y París (Francia).