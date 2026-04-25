 Skip to main content
Advertising

Cowboys seleccionan a Jaishawn Barham en tercera ronda del NFL Draft 2026

Apr 24, 2026 at 10:21 PM
Author Image
Somos Cowboys
BARHAM web

FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys cerraron el Día 1 del Draft de la NFL 2026 con resultados favorables. Contra las probabilidades, el safety de Ohio State Buckeyes football, Caleb Downs, seguía disponible tras las primeras diez selecciones. Dallas no esperó más y subió del puesto 12 al 11 para asegurarlo, evitando el riesgo de perderlo en el siguiente turno.

Su siguiente decisión era seleccionar en el puesto No. 20 o bajar para obtener más picks, y eligieron lo segundo mientras esperaban que Malachi Lawrence, el ex apresurador de mariscales de campo de UCF, siguiera disponible. Así fue, y los Cowboys terminaron con Lawrence y dos selecciones adicionales de cuarta ronda provenientes de los Eagles en el intercambio.

En el Día 2, Dallas realizó otro movimiento al concretar un canje con los San Francisco 49ers para adquirir al linebacker Dee Winters. Más adelante, con la selección global número 92, eligieron al linebacker/edge Jaishawn Barham, procedente de Michigan Wolverines football.

Reporte de scouting:

Barham es un jugador de fútbol americano, punto. ¿Qué significa eso? Que a veces lo verás jugando como linebacker interior y, en otras, alineado para presionar desde el edge como linebacker exterior en Dallas. Barham comenzó su carrera en Michigan como Freshman All-American y terminó siendo titular durante cuatro años con los Wolverines. En la preparatoria, en St. Frances Academy de Baltimore, era el décimo linebacker mejor clasificado del país. Liderar a todos los freshmen de la nación en tackleadas en su primer año es prueba de una de sus principales virtudes: hacer tackleadas.

Barham tuvo un aumento en tackleadas falladas en 2025, pero en temporadas anteriores casi no fallaba (puede deberse a varias razones, pero fue un año atípico en ese aspecto). En cuanto a presionar al pasador, cuando Michigan lo movió al exterior la temporada pasada, registró 10 tacleadas para pérdida, cuatro capturas y 21 presiones en 12 partidos. Diagnostica las jugadas rápidamente y reacciona con gran velocidad para detenerlas. Manos violentas. Primer paso, explosivo. Cobertura sólida, aunque necesita pulirse como linebacker interior. Flexibilidad (bend) es por encima del promedio como linebacker exterior. Experiencia élite. IQ de fútbol es alto (selección Academic All-Big Ten).

A sus 22 años, era el mejor jugador EDGE en mi tablero cuando los Cowboys eligieron en el puesto 92. Su físico necesitará ganar algo más de masa para ser más efectivo contra la carrera desde el edge, pero hay muy buen potencial para que Barham tenga impacto desde su año rookie. Como dato adicional, es el primer jugador de Michigan seleccionado en tercera ronda desde Jourdan Lewis, y ambos fueron elegidos en el pick 92 (curioso).

Related Content

news

Cowboys adquieren a Dee Winters en un canje con los 49ers

Los Cowboys realizaron un canje temprano en el Día 2 del NFL Draft 2026 para adquirir al apoyador Dee Winters de los San Francisco 49ers.

news

NFL anuncia Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens en Brasil

La NFL ya tiene definido al rival de los Dallas Cowboys para su juego internacional en Río de Janeiro, Brasil, en 2026: los Baltimore Ravens.

news

Cowboys responden a los rumores de canje por George Pickens

El receptor abierto de Pro Bowl George Pickens planea firmar su etiqueta de franquicia y los Dallas Cowboys aclaran el rumor de un posible canje.

news

NFL Draft 2026: Cowboys seleccionan a Malachi Lawrence en la primera ronda

Tras reforzar la secundaria defensiva al seleccionar a Caleb Downs, los Cowboys utilizaron su segunda selección de la primera ronda en el pass rusher Malachi Lawrence.

news

Caleb Downs es seleccionado por los Cowboys en la primera ronda del draft

Buscando continuar con la reconstrucción de su defensa, los Cowboys seleccionan a Caleb Downs tras subir de posición para elegirlo en el NFL Draft 2026.

news

Dallas Cowboys toman decisión final sobre George Pickens

La decisión final sobre el futuro de George Pickens más allá de 2026 ya fue tomada por los Dallas Cowboys, aunque es una que están dispuestos a reconsiderar dentro de un año.

news

Cowboys y Brandon Aubrey llegan a un acuerdo por una extensión histórica

Los Dallas Cowboys y el pateador All-Pro Brandon Aubrey han llegado a un acuerdo por una extensión que convierte a Aubrey en el pateador mejor pagado en la historia de la NFL.

news

Se cierra la ventana para ofertas por Brandon Aubrey

La fecha límite para que otros equipos presentaran una oferta a los Cowboys por el pateador Brandon Aubrey ya pasó. Ahora, Aubrey tiene opciones limitadas de cara a la temporada 2026.

news

Stephen Jones: Cowboys no han recibido llamadas por Pickens

Stephen Jones confirmó que los Cowboys no han recibido interés de otros equipos por un posible canje del receptor George Pickens, quien sigue bajo la etiqueta de franquicia.

news

Cowboys "totalmente" dispuestos a canjes para subir o bajar en el NFL Draft 2026

Con dos selecciones de primera ronda y aún con necesidades por cubrir en su roster, los Cowboys están considerando todas las opciones de cara al NFL Draft de 2026.

news

Jones no anticipa reabrir negociaciones con Raiders, pero deja la puerta abierta

Durante las Reuniones de Propietarios de la NFL en Phoenix, el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, señaló que no espera volver a explorar un posible intercambio con los Raiders, aunque dejó la puerta ligeramente abierta a esa posibilidad.

Advertising