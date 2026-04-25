Cowboys seleccionan a Jaishawn Barham en tercera ronda del NFL Draft 2026

FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys cerraron el Día 1 del Draft de la NFL 2026 con resultados favorables. Contra las probabilidades, el safety de Ohio State Buckeyes football, Caleb Downs, seguía disponible tras las primeras diez selecciones. Dallas no esperó más y subió del puesto 12 al 11 para asegurarlo, evitando el riesgo de perderlo en el siguiente turno.
Su siguiente decisión era seleccionar en el puesto No. 20 o bajar para obtener más picks, y eligieron lo segundo mientras esperaban que Malachi Lawrence, el ex apresurador de mariscales de campo de UCF, siguiera disponible. Así fue, y los Cowboys terminaron con Lawrence y dos selecciones adicionales de cuarta ronda provenientes de los Eagles en el intercambio.
En el Día 2, Dallas realizó otro movimiento al concretar un canje con los San Francisco 49ers para adquirir al linebacker Dee Winters. Más adelante, con la selección global número 92, eligieron al linebacker/edge Jaishawn Barham, procedente de Michigan Wolverines football.
Reporte de scouting:
Barham es un jugador de fútbol americano, punto. ¿Qué significa eso? Que a veces lo verás jugando como linebacker interior y, en otras, alineado para presionar desde el edge como linebacker exterior en Dallas. Barham comenzó su carrera en Michigan como Freshman All-American y terminó siendo titular durante cuatro años con los Wolverines. En la preparatoria, en St. Frances Academy de Baltimore, era el décimo linebacker mejor clasificado del país. Liderar a todos los freshmen de la nación en tackleadas en su primer año es prueba de una de sus principales virtudes: hacer tackleadas.
Barham tuvo un aumento en tackleadas falladas en 2025, pero en temporadas anteriores casi no fallaba (puede deberse a varias razones, pero fue un año atípico en ese aspecto). En cuanto a presionar al pasador, cuando Michigan lo movió al exterior la temporada pasada, registró 10 tacleadas para pérdida, cuatro capturas y 21 presiones en 12 partidos. Diagnostica las jugadas rápidamente y reacciona con gran velocidad para detenerlas. Manos violentas. Primer paso, explosivo. Cobertura sólida, aunque necesita pulirse como linebacker interior. Flexibilidad (bend) es por encima del promedio como linebacker exterior. Experiencia élite. IQ de fútbol es alto (selección Academic All-Big Ten).
A sus 22 años, era el mejor jugador EDGE en mi tablero cuando los Cowboys eligieron en el puesto 92. Su físico necesitará ganar algo más de masa para ser más efectivo contra la carrera desde el edge, pero hay muy buen potencial para que Barham tenga impacto desde su año rookie. Como dato adicional, es el primer jugador de Michigan seleccionado en tercera ronda desde Jourdan Lewis, y ambos fueron elegidos en el pick 92 (curioso).