Cowboys seleccionan a Jaishawn Barham en tercera ronda del NFL Draft 2026

Reporte de scouting:

Barham es un jugador de fútbol americano, punto. ¿Qué significa eso? Que a veces lo verás jugando como linebacker interior y, en otras, alineado para presionar desde el edge como linebacker exterior en Dallas. Barham comenzó su carrera en Michigan como Freshman All-American y terminó siendo titular durante cuatro años con los Wolverines. En la preparatoria, en St. Frances Academy de Baltimore, era el décimo linebacker mejor clasificado del país. Liderar a todos los freshmen de la nación en tackleadas en su primer año es prueba de una de sus principales virtudes: hacer tackleadas.

Barham tuvo un aumento en tackleadas falladas en 2025, pero en temporadas anteriores casi no fallaba (puede deberse a varias razones, pero fue un año atípico en ese aspecto). En cuanto a presionar al pasador, cuando Michigan lo movió al exterior la temporada pasada, registró 10 tacleadas para pérdida, cuatro capturas y 21 presiones en 12 partidos. Diagnostica las jugadas rápidamente y reacciona con gran velocidad para detenerlas. Manos violentas. Primer paso, explosivo. Cobertura sólida, aunque necesita pulirse como linebacker interior. Flexibilidad (bend) es por encima del promedio como linebacker exterior. Experiencia élite. IQ de fútbol es alto (selección Academic All-Big Ten).