George Pickens firma la etiqueta de franquicia con los Cowboys

FRISCO, Texas — George Pickens y los Dallas Cowboys han aceptado que el receptor jugará la temporada 2026 de la NFL bajo la etiqueta de franquicia, con las negociaciones de un contrato a largo plazo pausadas hasta la próxima temporada baja. Ahora, el receptor Pro Bowl ha firmado su etiqueta de franquicia justo cuando los veteranos comienzan a reportarse a las instalaciones del equipo para iniciar los entrenamientos voluntarios.

La firma también garantiza completamente el salario de Pickens de $27.3 millones para la próxima temporada, y además significa que el jugador entiende y está dispuesto a presentarse al minicampamento obligatorio en junio, o de lo contrario arriesgarse a ser multado por ausencias.

El momento de la noticia —que llega apenas horas antes del inicio del Draft de la NFL 2026— generó especulaciones desde fuera de la organización sobre una posible separación entre los Cowboys y Pickens. Sin embargo, la directiva del equipo asegura que eso no podría estar más lejos de la realidad, y que, de hecho, están gratamente sorprendidos de que Pickens haya decidido firmar su etiqueta tan pronto.

"No tenemos intención de mover a George", dijo el vicepresidente ejecutivo y director de personal de jugadores, Stephen Jones, en la conferencia de prensa tras el Día 1 del Draft de la NFL. "Estamos entusiasmados de que haya firmado su [etiqueta], porque significa que está listo para venir y ponerse a trabajar… No tenemos ninguna intención de transferirlo".

Esta no es una postura nueva, sino una que refuerza lo que el propietario y gerente general Jerry Jones, así como el entrenador en jefe Brian Schottenheimer, han reiterado en las últimas semanas al ser cuestionados sobre el futuro de Pickens en Dallas.

"Que no haya dudas, tenemos planes a largo plazo para Pickens", dijo Jerry Jones durante las reuniones de la liga a finales de marzo.

Como se mencionó, Schottenheimer coincide plenamente con los Jones respecto a Pickens.

"A G.P. le encanta estar aquí y nosotros queremos a G.P.", dijo Schottenheimer en las reuniones de la liga. "Tenemos planes para que esté aquí por mucho tiempo, así que dejaremos que la parte del negocio siga su curso y veremos qué pasa".

Pickens ha dejado claro en varias ocasiones que quiere permanecer en Dallas. Su relación dentro del vestidor —especialmente con el mariscal de campo All-Pro Dak Prescott y el receptor All-Pro CeeDee Lamb (con quien ha pasado bastante tiempo esta temporada baja)— y con el cuerpo técnico han sido clave para un jugador que en el pasado cargaba con una narrativa negativa durante su etapa con los Pittsburgh Steelers.