Cowboys seleccionan a Anthony Smith en séptima ronda del NFL Draft 2026

FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys completaron un Draft 2026 activo y productivo. Subieron una posición para asegurar a Caleb Downs y, con su segunda selección de primera ronda —obtenida en el canje de Micah Parsons a los Green Bay Packers— reforzaron el pass rush con Malachi Lawrence.
En el Día 2, sumaron al linebacker Dee Winters vía intercambio con los San Francisco 49ers y luego eligieron a Jaishawn Barham de Michigan Wolverines football.
El Día 3 cerró con tres selecciones de cuarta ronda: Drew Shelton (Penn State Nittany Lions football), Devin Moore (Florida Gators football) y LT Overton (Alabama Crimson Tide football). Finalmente, con el pick 218, seleccionaron al receptor abierto Anthony Smith de East Carolina Pirates football.
Reporte de scouting:
Smith tiene velocidad de sobra y no duda en usarla. Comenzó su carrera universitaria en NC State Wolfpack football, donde pasó sus primeras cuatro temporadas desarrollando su juego. Posteriormente se transfirió a East Carolina Pirates football en 2024, donde explotó su potencial de forma notable. En sus dos temporadas con ECU, acumuló 1,852 yardas por recepción y 13 touchdowns, demostrando consistencia y producción a alto nivel en ambos años.
Con 6'2" y 185 libras, Smith no es el receptor más corpulento, pero no lo necesita. Su combinación de velocidad por debajo de 4.45 segundos (promedio en su Pro Day), longitud y un salto vertical de 41 pulgadas lo convirtió en una pesadilla para las defensivas. Promedió 18 yardas por recepción en las últimas dos temporadas y llega a un grupo de receptores de los Dallas Cowboys que, detrás de CeeDee Lamb, George Pickens y Ryan Flournoy, aún tiene varias incógnitas.
Se espera que genere impacto durante el verano e incluso más allá, y su reencuentro con Shavon Revel en Dallas es otro detalle interesante a considerar.
En un draft enfocado principalmente en la defensa, con solo dos selecciones ofensivas, el hecho de que Smith haya sido uno de los elegidos deja claro que los Cowboys no quisieron arriesgarse a perderlo como agente libre no seleccionado.