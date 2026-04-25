Cowboys seleccionan a Anthony Smith en séptima ronda del NFL Draft 2026

Reporte de scouting:

Smith tiene velocidad de sobra y no duda en usarla. Comenzó su carrera universitaria en NC State Wolfpack football, donde pasó sus primeras cuatro temporadas desarrollando su juego. Posteriormente se transfirió a East Carolina Pirates football en 2024, donde explotó su potencial de forma notable. En sus dos temporadas con ECU, acumuló 1,852 yardas por recepción y 13 touchdowns, demostrando consistencia y producción a alto nivel en ambos años.

Con 6'2" y 185 libras, Smith no es el receptor más corpulento, pero no lo necesita. Su combinación de velocidad por debajo de 4.45 segundos (promedio en su Pro Day), longitud y un salto vertical de 41 pulgadas lo convirtió en una pesadilla para las defensivas. Promedió 18 yardas por recepción en las últimas dos temporadas y llega a un grupo de receptores de los Dallas Cowboys que, detrás de CeeDee Lamb, George Pickens y Ryan Flournoy, aún tiene varias incógnitas.

Se espera que genere impacto durante el verano e incluso más allá, y su reencuentro con Shavon Revel en Dallas es otro detalle interesante a considerar.