Cowboys responden a los rumores de canje por George Pickens

FRISCO, Texas — George Pickens y los Dallas Cowboys han aceptado que el receptor jugará la temporada 2026 de la NFL bajo la etiqueta de franquicia, con las negociaciones de un contrato a largo plazo pausadas hasta la próxima temporada baja. Ahora, el receptor abierto Pro Bowl ha notificado al equipo que tiene la intención de firmar su oferta antes del inicio del programa de temporada baja.

Esto garantizará completamente el salario de Pickens en $27.3 millones para la próxima temporada.

El momento de la noticia —que llegó solo horas antes del inicio del NFL Draft 2026— generó especulaciones externas de que los Cowboys y Pickens estaban cerca de separarse, pero la directiva del equipo asegura que nada está más lejos de la realidad y que, de hecho, están gratamente sorprendidos de que Pickens planee firmar su etiqueta tan pronto.

"No tenemos intención de canjear a George", dijo el vicepresidente ejecutivo y director de personal de jugadores, Stephen Jones, en la conferencia de prensa posterior al Día 1 del NFL Draft. "Estamos entusiasmados con que firme su etiqueta, porque significa que está listo para venir aquí y ponerse a trabajar. … No tenemos ninguna intención de moverlo".

Esta no es una postura nueva, sino una reafirmación de lo que el dueño y gerente general Jerry Jones, así como el entrenador en jefe Brian Schottenheimer, han expresado repetidamente en las últimas semanas cuando se les ha preguntado sobre el futuro de Pickens en Dallas.

"Que no quede ninguna duda: tenemos planes a largo plazo para Pickens", dijo Jerry Jones durante las reuniones de la liga a finales de marzo.

Como se mencionó, Schottenheimer coincide plenamente con los Jones respecto a Pickens.

"A G.P. le encanta estar aquí y nosotros queremos a G.P.", dijo Schottenheimer en las reuniones de la liga. "Tenemos planes para que esté aquí por mucho tiempo, así que dejaremos que la parte de negocio siga su curso y veremos qué sucede".

Pickens ha dejado claro en varias ocasiones que quiere permanecer en Dallas. Su relación dentro del vestidor —especialmente con el quarterback All-Pro Dak Prescott y el receptor All-Pro CeeDee Lamb (con quien ha pasado mucho tiempo esta offseason)— y con el cuerpo de entrenadores ha sido clave para un jugador que en su etapa con los Pittsburgh Steelers cargaba con una narrativa poco favorable.