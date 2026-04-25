Dallas Cowboys finalizan su clase del Draft 2026 con énfasis en la defensa

FRISCO, Texas — El Draft de la NFL 2026 ha concluido y los Dallas Cowboys salieron con siete nuevos jugadores.

Las selecciones originales de segunda y tercera ronda de Dallas estuvieron involucradas en canjes por el tackle defensivo Quinnen Williams y el receptor George Pickens, respectivamente. El equipo los considera como sus selecciones de segunda y tercera ronda de este año, además de su clase de novatos.

Cinco de las siete selecciones se utilizaron en el lado defensivo del balón, ya que los Cowboys buscan darle nuevas piezas a su coordinador defensivo de primer año, con la intención de transformar la unidad.

A continuación, la clase completa del Draft 2026 de los Cowboys:

1ª ronda, pick 11: Caleb Downs, safety, Ohio State Buckeyes football

Los Cowboys entregaron dos selecciones de quinta ronda y el pick 12 para subir un lugar y seleccionar a Downs, a quien la organización ve como un "mariscal de campo de la defensa" capaz de solucionar varios problemas en la secundaria. Encaja perfectamente en el esquema que quiere implementar Parker y puede desempeñar múltiples roles: safety, nickel e incluso corner si es necesario.

1ª ronda, pick 23: Malachi Lawrence, EDGE, UCF Knights football

A medida que más miembros del departamento de personal evaluaron a Lawrence, fue subiendo posiciones en el tablero del equipo. Dallas bajó tres lugares en un intercambio con los Philadelphia Eagles a cambio de dos selecciones de cuarta ronda y luego eligió a Lawrence para darle explosividad al pass rush, gracias a su rápido primer paso y su capacidad de cierre hacia el quarterback.

3ª ronda, pick 92: Jaishawn Barham, LB, Michigan Wolverines football

Con la selección obtenida en el canje por el tackle defensivo Osa Odighizuwa, los Cowboys eligieron a Barham, un defensivo versátil que ha jugado tanto por dentro como por fuera como linebacker y pass rusher. El head coach Brian Schottenheimer indicó que comenzará trabajando como linebacker interior.

4ª ronda, pick 112: Drew Shelton, OT, Penn State Nittany Lions football

Shelton fue la primera selección ofensiva de los Cowboys. Es un tackle con experiencia y durabilidad, capaz de jugar tanto por izquierda como por derecha, con la oportunidad de competir por un rol más importante o como swing tackle.

4ª ronda, pick 114: Devin Moore, CB, Florida Gators football

Dos selecciones después, Dallas volvió a la defensa con Moore, un cornerback alto que corrió las 40 yardas en 4.5 segundos y cuenta con una envergadura de 76 7/8 pulgadas. Ha lidiado con lesiones en su carrera universitaria, pero en 2025 logró jugar y ser titular en 11 partidos. Llega a un grupo competitivo donde buscará ganarse un rol también en equipos especiales.

4ª ronda, pick 137: LT Overton, DL, Alabama Crimson Tide football

Parker ha destacado la importancia del tackle defensivo 4i en su esquema, y Overton es una opción para ocupar ese rol. Además, aporta versatilidad para alinearse en distintas posiciones de la línea defensiva, con brazos largos y buen desempeño contra la carrera.