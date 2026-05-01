Christian Parker habla sobre Caleb Downs y las perspectivas de la defensa de los Cowboys

FRISCO, Texas — Christian Parker es un hombre muy feliz. Su debut como coordinador defensivo ahora quedará ligado para siempre a la decisión de los Dallas Cowboys de subir posiciones para seleccionar al estelar jugador de Ohio State, Caleb Downs, en el Draft de la NFL 2026. Por su parte, Downs se mostró sonriente al unirse a su clase de novatos al reportarse esta semana al minicampamento de rookies.

Hablando directamente tras la conclusión del entrenamiento del viernes con sus jugadores de primer año, a Parker se le preguntó sobre su admiración por Downs y lo que puede significar para la organización en el futuro.

"Instintos de élite", dijo sobre la selección número 11 global de los Cowboys. "Se puede notar su inteligencia futbolística, la manera en que dirige a sus compañeros allá afuera, cómo lee y reacciona; su mente está conectada con sus pies. Es constante. Ves tres años de video y no hay diferencia en su juego.

"Constantemente toma la decisión correcta, siempre está cerca del balón, siempre hace contacto con él, siempre está en el lugar indicado. Es una transición muy fluida y un juego muy natural".

Los elogios de Parker hacia las habilidades de Downs no se detuvieron ahí.

"Es un jugador de fútbol americano nato", agregó. "Es de esos que eliges primero en el patio de recreo, ¿sabes a qué me refiero? Tendrá una versatilidad natural, y todo dependerá de lo que pueda manejar mentalmente y de cómo encajemos todas las piezas".

Y hablando de encajar piezas, hoy en día hay muchas en Dallas que ordenar, incluido el renovado cuerpo de entrenadores defensivos.

Con tantas caras nuevas en el roster, tanto de la agencia libre como del Draft, y un nuevo staff bajo el mando de un coordinador debutante, la responsabilidad recae en Parker de armar el rompecabezas de forma rápida y efectiva.

Una gran parte de eso será la implementación del nuevo esquema defensivo de los Cowboys y sus múltiples formaciones. Aunque Parker tomará lecciones de sus mentores, asegura que la defensa en Dallas será única. Su experiencia más reciente fue con Vic Fangio y los Philadelphia Eagles, pero no habrá simplemente copiar y pegar.

Se trata de un verdadero esfuerzo colaborativo, también alimentado por mentes provenientes del fútbol colegial como el coach de linebackers externos Chidera Uzo-Diribe y el coach de linebackers internos Scott Symons, además de aportaciones de otros entrenadores como el coach de la secundaria Ryan Smith y el coach de la línea defensiva Marcus Dixon, quienes han tenido éxito a nivel NFL.

"He tenido muy buenos ejemplos de los que aprender: Mike Elko, Mike Pettine, Vance Joseph y Vic [Fangio]. Ellos hacían eso, así que lo vi dentro de ese estilo. Así que, realmente, lo que me resultaba cómodo era reunirnos bastante, explicar la visión, recibir opiniones y construir una visión compartida sobre cómo queremos que sea esta defensa.

"Es nuestra defensa. No quiero que se le llame la defensa de los Eagles o la defensa de Vic. Esta va a ser nuestra. Hemos sido muy intencionales en ese proceso… y ha sido muy divertido".