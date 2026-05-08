Calendario oficial de los Cowboys será anunciado el 14 de mayo

Se espera que la NFL revele por completo el calendario de la temporada 2026 este próximo jueves 14 de mayo.

Los Cowboys ya saben uno de sus partidos, ya que la liga anunció el enfrentamiento de la Semana 3 contra los Ravens en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de septiembre. Este será el primer juego internacional de temporada regular de los Cowboys desde 2014, cuando enfrentaron a Jacksonville en Londres.

Ese partido se considera técnicamente como local para los Cowboys, quienes también tendrán otros ocho juegos en el AT&T Stadium y ocho como visitantes.

Aquí esta la lista completa de los oponentes de los Cowboys para la temporada 2026:

LOCAL:

New York Giants

Philadelphia Eagles

Washington Commanders

Arizona Cardinals

San Francisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers

Jacksonville Jaguars

Tennessee Titans

Baltimore Ravens (Brasil)