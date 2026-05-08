Calendario oficial de los Cowboys será anunciado el 14 de mayo

Se espera que la NFL revele por completo el calendario de la temporada 2026 este próximo jueves 14 de mayo.
Los Cowboys ya saben uno de sus partidos, ya que la liga anunció el enfrentamiento de la Semana 3 contra los Ravens en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de septiembre. Este será el primer juego internacional de temporada regular de los Cowboys desde 2014, cuando enfrentaron a Jacksonville en Londres.
Ese partido se considera técnicamente como local para los Cowboys, quienes también tendrán otros ocho juegos en el AT&T Stadium y ocho como visitantes.
Aquí esta la lista completa de los oponentes de los Cowboys para la temporada 2026:
LOCAL:
New York Giants
Philadelphia Eagles
Washington Commanders
Arizona Cardinals
San Francisco 49ers
Tampa Bay Buccaneers
Jacksonville Jaguars
Tennessee Titans
Baltimore Ravens (Brasil)
VISITA:
New York Giants
Philadelphia Eagles
Washington Commanders
Los Angeles Rams
Seattle Seahawks
Green Bay Packers
Houston Texans
Indianapolis Colts