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Dallas Cowboys abrirán la temporada 2026 contra New York Giants

May 11, 2026 at 06:35 AM
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Somos Cowboys
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FRISCO, Texas – La NFL anunció el lunes que los Dallas Cowboys abrirán la temporada 2026 en el MetLife Stadium en East Rutherford contra los New York Giants.

El inicio del juego de la Semana 1 de Dallas está programado para el domingo 13 de septiembre a las 7:20 p.m. por NBC.

Esta será la 13.ª vez en la historia de la franquicia que los Dallas Cowboys abren una temporada contra los New York Giants, y la primera vez desde 2023. Los Dallas Cowboys han ganado 11 de sus 12 enfrentamientos inaugurales de temporada contra los New York Giants en toda la historia.

La temporada 2026 traerá un nuevo capítulo a la rivalidad de la NFC Este, ya que John Harbaugh será el nuevo entrenador en jefe de los New York Giants después de 18 temporadas, incluyendo una victoria en el Super Bowl XLVII, como entrenador en jefe de los Baltimore Ravens.

También marcará el inicio del segundo año de Brian Schottenheimer al mando de los Dallas Cowboys, luego de terminar con récord de 7-9-1 en su primera temporada como entrenador en jefe en 2025 y con récord de 1-1 contra los New York Giants.

El segundo partido más visto en la historia de la temporada regular de la NFL fue entre los Dallas Cowboys y los New York Giants, ocurrido en el Día de Acción de Gracias de 2022, donde Dallas consiguió una victoria de 28-20.

En 2025, los Dallas Cowboys derrotaron a Nueva York 40-37 en un emocionante juego de tiempo extra en la Semana 2, pero perdieron el último partido de la temporada ante los New York Giants por 34-17.

En 128 enfrentamientos totales desde 1960, los Dallas Cowboys lideran la serie histórica contra los New York Giants con récord de 78-48-2 y han ganado 16 de los últimos 18 encuentros entre ambos equipos.

Los Dallas Cowboys ya conocen dos partidos de su calendario 2026, ya que Dallas jugará contra los Baltimore Ravens en la Semana 3, en el primer partido de la NFL celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.

El calendario completo de los Dallas Cowboys y del resto de la NFL será anunciado el jueves 14 de mayo a las 7:00 p.m.

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