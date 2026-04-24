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NFL Draft 2026: Cowboys seleccionan a Malachi Lawrence en la primera ronda 

Apr 23, 2026 at 09:38 PM
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Somos Cowboys
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FRISCO, Texas — Luego de reclutar a Caleb Downs con la selección global número 11 tras un canje con los Miami Dolphins, los Dallas Cowboys continuaron reforzando su defensa.

Con un segundo canje en la noche, los Cowboys enviaron la selección global No. 20 a los Philadelphia Eagles a cambio de la selección global No. 23, y Dallas seleccionó a Malachi Lawrence, proveniente de la Universidad de Central Florida.

Reporte de scouting:

Lawrence aporta versatilidad de inmediato para Christian Parker y la defensiva de los Cowboys. Ex outside linebacker que fue convertido formalmente a ala defensiva en la Universidad de Central Florida, lo que significa que tiene experiencia en ambos roles mientras Dallas se mueve hacia un esquema defensivo 3-4 con múltiples variantes. Su capacidad para escalar entre los mejores productores de sacks en la historia de UCF se debe en gran parte a su atletismo, que no es solo superior al promedio, sino que varios de sus parámetros físicos se ubican en el percentil 90 de esta clase del draft, o incluso más alto.

También llega a la NFL con una amplia variedad de movimientos de pass rush, en lugar de depender de uno o dos recursos, y a los linieros ofensivos les costará mantener el control sobre él, eso si logran ponerse frente a él después de ver su explosivo primer paso. Como pass rusher listo para contribuir desde el inicio, Lawrence necesitará mejorar su defensa contra la carrera y su capacidad para sellar el edge frente a los corredores para alcanzar todo su potencial con los Cowboys.

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