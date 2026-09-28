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Cowboys pierden a Jalen Thompson por varias semanas

Sep 28, 2026 at 03:16 PM
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Somos Cowboys
09_28_ Jalen Thompson

FRISCO, Texas — Los golpes siguen llegando para los Dallas Cowboys. La dolorosa derrota ante los Baltimore Ravens en Río ya era difícil de asimilar por sí sola, pero se vuelve aún más complicada por las nuevas bajas por lesión que dejó el partido.

Varios jugadores defensivos de los Cowboys sufrieron lesiones en la Semana 3, encabezados por la noticia sobre Jalen Thompson. El safety veterano salió del partido a mediados del segundo cuarto, después de necesitar ayuda para abandonar el campo, y no regresó.

El lunes, poco después de que el equipo aterrizara en Dallas, Stephen Jones, director de operaciones y copropietario de los Cowboys, reveló que Thompson es el más reciente candidato a posiblemente ingresar a la lista de reservas lesionados.

"La posición de safety es complicada. Hemos recibido muchos golpes ahí, no hay duda", dijo a 105.3 The Fan. "Y en la posición de cornerback también, en la misma medida. Tenemos mucha esperanza de que [Malik] Hooker pueda regresar esta semana. Pero, desafortunadamente, parece que vamos a perder a [Jalen Thompson] por algunas semanas, al igual que a [P.J.] Locke.

"Definitivamente estaremos buscando si hay alguna manera de reforzar esa posición de safety mientras esos dos [se recuperan]. Ambos están contemplando perderse más de cuatro semanas".

Otro duro golpe para la secundaria y para la defensiva de Christian Parker en general, especialmente porque la defensa de Parker todavía está en sus primeras etapas y tratando de encontrar su identidad y aprender a crecer como grupo.

Entre las lesiones adicionales sufridas en Río están la del tackle defensivo Jonathan Bullard, quien tiene una lesión en la pantorrilla, y la del cornerback Shavon Revel, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha. Ambos están a la espera de los resultados de sus estudios para determinar su disponibilidad para el partido de la Semana 4 contra los Houston Texans y más adelante, mientras el linebacker DeMarvion Overshown trabaja para intentar regresar esta semana tras una lesión en el tendón de la corva sufrida en la Semana 1.

Pero con todas las lesiones que ha sufrido el equipo, el grupo de safeties de los Cowboys pasó de ser una de las fortalezas de la defensiva a ser, posiblemente, la posición que genera mayor preocupación apenas tres partidos después del inicio de la temporada 2026.

"La buena noticia es que esa era una de nuestras posiciones con mayor profundidad, y de hecho mantuvimos a uno extra cuando reducimos el roster a 53 jugadores", dijo Jones. "Nos quedamos con seis en lugar de cinco por la calidad de los jugadores, y ahora necesitamos a cada uno de ellos debido a las lesiones".

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