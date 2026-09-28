Schottenheimer tras caer ante Baltimore: "Esta derrota duele"

RÍO DE JANEIRO — En cuanto al ambiente en el Estadio Maracaná y la energía que aportaron los aficionados de la NFL en Brasil, ambos merecen un 10 de 10, sin nada que objetar. Los Dallas Cowboys, por otro lado, regresan a Texas con una larga lista de apuntes después de la dolorosa derrota 34-31 ante los Baltimore Ravens.

La ofensiva de Brian Schottenheimer tuvo un inicio rápido, aunque pudo haber sido aún mejor. Los Cowboys tuvieron que conformarse con un gol de campo después de avanzar hasta la yarda 10 de Baltimore, tras un tres y fuera provocado por la defensiva de Christian Parker. En la siguiente serie, Dallas consiguió un touchdown para tomar una ventaja de 10-0, pero los Ravens respondieron para convertir el partido en una ventaja de dos posesiones al medio tiempo.

Los Cowboys lograron salir de ese hoyo y recuperar la ventaja, y a partir de ahí el partido se convirtió en un verdadero intercambio de golpes. Sin embargo, errores provocados por el propio equipo terminaron obligándolos a ver cómo el gol de campo que le dio la victoria a Baltimore atravesaba los postes cuando el reloj llegó a cero en Río.

"Al final del día, simplemente me siento muy mal por [los jugadores]", dijo Schottenheimer después de la derrota, que dejó a los Cowboys con marca de 1-2 en la temporada. "Jugamos duro, luchamos para regresar después de un viaje largo y tuvimos la oportunidad de ganar. Desafortunadamente, no lo conseguimos".

Luego explicó el proceso detrás de la decisión tomada en la última posesión de Dallas, cuando Dak Prescott llevó a los Cowboys por el campo hasta la yarda 2 de Baltimore, con cuatro oportunidades para ganar el partido.

La serie, que incluyó un castigo por salida en falso de Luke Schoonmaker, terminó con Prescott lanzando el balón fuera del campo en tercera oportunidad. Schottenheimer asumió la responsabilidad por lo que consideró un exceso de indicaciones al quarterback All-Pro en esa situación, al optar por buscar el gol de campo en lugar de dejar que Prescott intentara hacer la jugada.

Es una serie que seguramente perseguirá a los Cowboys durante algún tiempo. Tanto así que Prescott no quiso hablar de ella inmediatamente después del partido y necesitó tiempo para procesar lo ocurrido.

Schottenheimer sí habló al respecto.

"Sí, pensamos que íbamos a conseguir un touchdown", dijo. "Pensamos que íbamos a conseguir un touchdown y mover el balón muy bien allá abajo. Tenemos que encontrar la manera de entrar a la zona de anotación. Tengo que llamar mejores jugadas para conseguirlo.

"... Estoy muy orgulloso de este equipo, de este grupo de jóvenes. Lo dejaron todo en el campo".

Considerando la cantidad de jugadores que sufrieron lesiones en Río, Schottenheimer tiene un punto. Y, desafortunadamente, es algo más que los Cowboys tendrán que evaluar cuando regresen a casa mientras se preparan para viajar al sur de Texas y enfrentar a los Houston Texans en siete días.

"Sé que recibimos muchos golpes", dijo. "Nos golpearon bastante. Y esta noche realmente fue la de 'el siguiente hombre'".

Al final del día, los Cowboys demostraron mucha capacidad de reacción, pero fue superada por errores que ellos mismos cometieron y que terminaron afectando sus esfuerzos en los momentos más importantes del partido. Esta derrota no se siente como muchas otras, por distintas razones, pero Schottenheimer valora el esfuerzo mostrado frente a una afición internacional que también puso de su parte para crear un ambiente extraordinario.

Y, por mucho, para decirlo de la manera más sencilla.

"Nunca cuestiono a estos jugadores. Vean la manera en que juegan", dijo Schottenheimer. "Este equipo no sabe rendirse, pero ahora mismo están dolidos. Yo también estoy dolido. Sentí que hicimos suficientes jugadas para ganar el partido, pero no lo conseguimos. Así que hay que darle crédito a Baltimore por eso.

"Escuché a los jugadores en el vestidor. Dejaron mucho en este partido. Es un viaje largo, pero, eso a nadie le importa".

La victoria era lo que más importaba para los Cowboys en este viaje internacional y ahora tendrán que ajustarse rápidamente después de un vuelo de 10 horas de regreso a casa. Tendrán que descansar y recuperarse, y después enfocarse por completo en recuperarse para intentar volver a tener marca de .500 en la temporada.

"Tendrán dos días libres y nosotros, como cuerpo técnico, tenemos que volver al trabajo de inmediato", dijo Schottenheimer. "Estoy decepcionado por los hombres en ese vestidor por el tipo de personas que son y por la manera en que trabajan. Cuando te quedas corto, duele.

"... Nadie puede decir que llamó o jugó un partido perfecto. Nadie. Así que, para mí, al final del día, todos tenemos que empezar por mirarnos a nosotros mismos. Nos levantamos, regresamos a Frisco y volvemos al trabajo".