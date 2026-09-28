Dak: "Frustrado" y "avergonzado" tras derrota ante Ravens

RÍO DE JANEIRO – Con 28 segundos por jugar y los Cowboys en la yarda 22 de los Ravens, tres puntos abajo, el cornerback de Baltimore Nate Wiggins fue penalizado por interferencia de pase, dándole a la ofensiva de Dallas primero y gol desde la yarda 2.

A partir de ahí, los Cowboys intentaron un pase alto a George Pickens en la zona de anotación, pero quedó incompleto. El ala cerrada Luke Schoonmaker fue castigado por salida en falso, Dak Prescott tuvo que correr dos yardas y después lanzó el balón fuera del campo en tercera oportunidad, preparando un gol de campo de 23 yardas para Brandon Aubrey que empató el partido con siete segundos por jugar.

Parecía suficiente para mandar el encuentro a tiempo extra, pero Lamar Jackson y Zay Flowers se conectaron en el centro del campo para una ganancia de 27 yardas, preparando el gol de campo de 56 yardas del pateador de los Ravens, Tyler Loop, que terminó dándoles la victoria.

"Frustrado", dijo Prescott sobre la derrota. "Muy, muy frustrado. Perdón. Avergonzado. No nos llamamos la mejor ofensiva, GOTI, para llegar hasta la yarda 1 y no meter el balón. Sí, simplemente duele. No hay muchas palabras ni una explicación completa. La defensiva ni siquiera debió estar en esa posición. Ellos estaban allá diciendo 'es culpa nuestra', y absolutamente no. Tenemos que cerrar el partido. Punto".

Una de las razones de la frustración de Prescott fue la sensación de que la ofensiva se complicó demasiado las cosas por sí misma durante la noche del domingo.

"Pensé que íbamos a anotar", dijo Prescott sobre lo que pensó después de la interferencia de pase de Wiggins. "Todavía pienso que íbamos a anotar, simplemente nos metimos el pie nosotros mismos. Eso fue lo único que nos detuvo esta noche. En la primera serie, en la tercera y en la cuarta serie, no conseguirlo en cuarta oportunidad, no anotar un touchdown en la última serie... podría repasar prácticamente cada serie. Y ese es un gran equipo, es un buen equipo y ellos hicieron un gran trabajo".

Sobre el pase en tercera y gol que terminó lanzando hacia las gradas, Prescott explicó que intentaba deshacerse del balón. Pickens, quien había corrido una ruta fade dos jugadas antes y en esta ocasión regresó hacia el pilón, parecía tener una oportunidad de atrapar el touchdown que le habría dado la ventaja, y Prescott reconoció que es un lanzamiento que quisiera repetir.

"Probablemente debí esperar un poco más. Apoyarme sobre mi pie trasero y simplemente ponerla en ese pilón delantero. Definitivamente debí hacerlo", dijo Prescott.

Prescott terminó la noche con 25 completos de 40 intentos para 276 yardas y un touchdown, además de 19 yardas en cuatro acarreos. La noche ofensiva de Dallas comenzó y terminó con series que llegaron profundo al territorio rival sin que los Cowboys pudieran encontrar la zona de anotación. En su primera serie también tuvieron que conformarse con tres puntos.

Por supuesto, visto en retrospectiva, cuatro puntos más en esa primera serie habrían sido de gran ayuda para Dallas. Aun así, los Cowboys tuvieron la oportunidad de compensarlo al final del partido y no pudieron ejecutar.

"Cada vez que llegas hasta allá y no anotas, estás frustrado", dijo Prescott. "Pero eso no importa mientras anotemos al final del partido. Por eso estoy tan frustrado en este momento. Esa fue la última oportunidad que tuvimos con el balón en nuestras manos, una oportunidad para ganar el partido. Así es la NFL. Todo lo que ocurrió hasta ese momento no importa".

"Y después de que nosotros anotamos el gol de campo, lo mismo aplica para los Ravens. Todo lo que había ocurrido hasta ese momento no importaba. Ellos ejecutaron su jugada, hicieron el gol de campo y ganaron. Esa es la belleza de este deporte, y también el dolor de estar del otro lado".

Con un vuelo de 10 horas de regreso a Estados Unidos por delante, Prescott y los Cowboys ahora enfrentan una semana corta antes de otro viaje, esta vez para enfrentar a los Houston Texans el próximo domingo. ¿Cómo puede Dallas asegurarse de que esta derrota no los afecte de cara a lo que viene?

"Tenemos que apoyarnos en nuestra hermandad, tenemos que apoyarnos en la familia que hemos creado, en la confianza", dijo Prescott. "Este es un partido. Es temprano en la temporada, afortunadamente. Tenemos récord de 1-2. Nos hubiera encantado regresar a casa con 2-1, pero no es así. La temporada es larga. Se trata de tener la madurez para entender que este partido puede descarrilarte, y eso será lo que nos beneficie si no permitimos que suceda".

"Solo hay que estar conscientes de eso, entenderlo y volver al trabajo. Lo he dicho antes: después de una derrota, no tienes otra opción que unir los brazos, volver al fuego y confiar en lo que has hecho y en tu proceso. Así que espero que sea una de las mejores cosas que nos puedan pasar. Espero que dentro de un mes o un par de meses podamos mirar atrás y decir que fue algo bueno".

Dicho eso, eso no hace que asimilar la derrota sea más fácil para Prescott.

"Esta duele", dijo Prescott cuando le preguntaron cómo ha aprendido a dejar atrás rápidamente las derrotas difíciles. "Simplemente hay que volver al trabajo, siendo sincero contigo, simplemente volver al trabajo. Pero duele. Duele. No hay otra forma de decirlo. Saber que tuviste un partido que pudiste haber ganado y no lo haces, empatas, esperas ir al tiempo extra, ponemos a nuestra defensiva en una posición terrible y ellos tienen una buena ofensiva, un gran quarterback, un quarterback MVP, que hace un lanzamiento. Y un pateador joven entra y convierte el gol de campo de la victoria. Es la NFL, así que volver al trabajo es la única manera de dejarlo atrás. Desafortunadamente, solo tenemos un par de días para hacerlo".