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Cowboys refuerzan su secundaria con Joey Porter Jr.

Oct 01, 2026 at 08:24 AM
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Somos Cowboys
JoeyPorter
AP Photo/Ben VanHouten

FRISCO, Texas — Los Cowboys hicieron un movimiento importante para reforzar su secundaria.

Dallas adquirió al cornerback Joey Porter Jr. de los Pittsburgh Steelers a cambio de una selección de sexta ronda del Draft de 2027 y una de segunda ronda de 2028.

Porter, de 26 años, fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2023 por Pittsburgh, procedente de Penn State. En tres temporadas ha disputado 47 partidos, 41 como titular, con 165 tacleadas, 31 pases defendidos y tres intercepciones.

La llegada de Porter responde, en buena medida, a los problemas de lesiones que Dallas ha enfrentado en su secundaria. Cobie Durant ha lidiado con una lesión en el tendón de la corva, mientras que Shavon Revel ha aparecido en el reporte de lesiones por problemas de rodilla y tobillo.

Porter llega con experiencia como titular en el perímetro y podría convertirse en una pieza importante para la defensiva de Christian Parker.

Durante la temporada baja, Jerry Jones había dejado claro en varias ocasiones que estaba dispuesto a utilizar capital importante del Draft para conseguir un jugador de impacto en la defensiva. Después de la derrota ante Baltimore en la Semana 3, Jones confirmó que Dallas estaba monitoreando el mercado de intercambios.

"Estamos muy pendientes de todo", dijo Jones. "Estamos muy conscientes de los movimientos que están ocurriendo aquí afuera... y este es un momento en el que realmente se pueden tener conversaciones que podrían ser productivas".

Esas conversaciones terminaron llevando a Porter a Dallas.

El cornerback no ha jugado en los primeros tres partidos de la temporada con Pittsburgh. Porter había estado lidiando con un problema en la espalda y, además, se encontraba en medio de negociaciones contractuales con los Steelers. Está entrando en el último año de su contrato de novato.

Ahora, los Cowboys tendrán que evaluar su condición física y determinar qué tan rápido puede incorporarse al equipo.

De acuerdo con Next Gen Stats, en 2025 Porter permitió 35 recepciones en 66 pases lanzados en su dirección para 412 yardas. No permitió touchdowns y registró una intercepción. Los quarterbacks tuvieron un rating de pase de 66 cuando buscaron a Porter.

El movimiento también representa el tercer intercambio entre Cowboys y Steelers desde mayo de 2025. Primero llegó George Pickens a Dallas y, posteriormente, los Cowboys adquirieron al tackle ofensivo Broderick Jones.

Para Dallas, la prioridad ahora es integrar a Porter lo antes posible.

Y para Christian Parker, representa la oportunidad de trabajar con otro cornerback de gran tamaño, físico y brazos largos. El coordinador defensivo ya ha trabajado con jugadores de características similares, como Pat Surtain y Quinyon Mitchell.

Porter llega a Dallas con experiencia, juventud y todavía margen para seguir desarrollándose. Ahora falta ver qué tan rápido puede convertirse en una pieza de la defensiva de los Cowboys.

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