Amari Cooper sigue dándole fe a los Cowboys

(Nota: La nota original fue escrita por David Helman, escritor para DallasCowboys.com, y traducida al español para SomosCowboys.com)
ARLINGTON, Texas - La narrativa es obvia, pero después de su mejor juego hasta la fecha como Cowboy, Amari Cooper la cambió completamente.
"No quiero comprobar que los Raiders estuvieron equivocados, solo quiero demostrar que los Cowboys estuvieron correctos -- que canjearon por mí y que voy a ser un buen jugador para ellos", dijo.
Ambas cosas pueden ser ciertas. Un mes después de canjearlo a Dallas por una selección de primera ronda, los Oakland Raiders no pudieron haber estado encantados de ver a Cooper correr por la defensa de Washington para 180 yardas y dos touchdowns.
Nadie tiene que adivinar cómo se sienten los Cowboys. Ellos se sintieron seguros cuando hicieron el intercambio, y fue claramente satisfactorio ver cómo funcionaba en el escenario más grande de todos.
"No puedo decirles la emoción que sentí cuando terminamos", dijo el propietario / gerente general de los Cowboys, Jerry Jones. "Lo necesitábamos, es seguro que necesitábamos un receptor de su estatura y me quito el sombrero ante los entrenadores por ponerlo en posición para hacer ese tipo de contribución".
Con toda honestidad, Cooper ha sido sólido durante el primer mes que ha estado aquí. Anotó en su primer juego como Cowboy, y había compilado 14 recepciones para 169 yardas antes del juego del jueves por la noche.
Sin embargo, decir que este fue otro nivel es una subestimación. Cooper comenzó su día contra Washington con dos enormes conversiones de tercera oportunidad en el touchdown de apertura de los Cowboys.
Pero guardó los verdaderos fuegos artificiales para la segunda mitad, ya que puso a los Cowboys arriba, 17-13, en el tercer cuarto al separarse de los posibles tacleadores para una anotación de touchdown de 40 yardas.
"Es un receptor de primera", dijo Dak Prescott. "Lo hace todo: su ruta, su espacio de creación, su fuerza cuando lo vemos haciendo recepciones disputadas. No solo eso, sino que rompe tacleadas. Como viste esta noche, su velocidad para huir de la gente en el campo abierto, lo hace peligroso".
Cooper realmente comprobó ese punto solo seis minutos después. Un despeje favorable de Washington respaldó a los Cowboys hasta su propia línea de 10 yardas y, según sus posesiones anteriores, parecía que iban a ganar tres y fuera.
De cara al 2do y 9, Prescott avanzó dentro de la bolsa y le disparó el balón a Cooper. El balón se colocó perfectamente entre tres defensores y habría sido una ganancia de 23 yardas, excepto por el hecho de que Cooper invirtió el campo, evitó una tacleada y corrió 90 yardas a la zona de anotación.
Fue el tipo de jugada que raramente se ve en un juego de fútbol americano profesional que Cooper dijo que se sentía incómodo en su carrera de 60 yardas.
"Tengo que volver al laboratorio y trabajar en mi forma, porque no me gustó la forma en que corrí", dijo.
Además de eso, técnicamente hablando no se suponía que el pase sucediera. Cole Beasley y Ezekiel Elliott estaban disponibles en pases más cortos, y Cooper dijo que no es frecuente que vea el balón en esa jugada en particular.
"Estábamos hablando de eso, y como recibo ese balón una de cada 10 veces", dijo. "Realmente no es una primera lectura. Básicamente es solo una ruta para abrir el campo, pero su aspecto fue perfecto para que yo lo obtuviera".
Eso solo sirve para mostrar lo que Cooper puede aportar a esta ofensiva, y por qué los Cowboys pagarían un precio tan alto por traerlo aquí. No es necesario decirlo, pero claramente es una decisión con la que están contentos en este momento.
"Creo que esta noche habla de cómo he estado diciendo que él hace que toda esta transición sea fácil", dijo Prescott. "El jugador de élite que es, obtiene espacio y él mismo crea espacio con la ruta que tiene".
En cuanto a Cooper, está bien encaminado para recompensar la fe de los Cowboys. Y tendrá muchas más oportunidades para hacerlo a medida que se concentran para obtener un posible lugar en los playoffs.
"Dicen que si quieres ser un buen equipo, debes comenzar a agarrar ritmo en noviembre", dijo Cooper. "Hemos estados concentrados, parados con la cabeza en alta y con la espalda contra la pared. Implacable. Ojalá podamos seguir con esto".