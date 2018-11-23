 Skip to main content
Advertising

Amari Cooper sigue dándole fe a los Cowboys

Nov 23, 2018 at 11:21 AM
Author Image
Ambar Garcia

Spanish Content Manager

Amari Cooper

(Nota: La nota original fue escrita por David Helman, escritor para DallasCowboys.com, y traducida al español para SomosCowboys.com)​

ARLINGTON, Texas - La narrativa es obvia, pero después de su mejor juego hasta la fecha como Cowboy, Amari Cooper la cambió completamente.

"No quiero comprobar que los Raiders estuvieron equivocados, solo quiero demostrar que los Cowboys estuvieron correctos -- que canjearon por mí y que voy a ser un buen jugador para ellos", dijo.

Ambas cosas pueden ser ciertas. Un mes después de canjearlo a Dallas por una selección de primera ronda, los Oakland Raiders no pudieron haber estado encantados de ver a Cooper correr por la defensa de Washington para 180 yardas y dos touchdowns.

Nadie tiene que adivinar cómo se sienten los Cowboys. Ellos se sintieron seguros cuando hicieron el intercambio, y fue claramente satisfactorio ver cómo funcionaba en el escenario más grande de todos.

"No puedo decirles la emoción que sentí cuando terminamos", dijo el propietario / gerente general de los Cowboys, Jerry Jones. "Lo necesitábamos, es seguro que necesitábamos un receptor de su estatura y me quito el sombrero ante los entrenadores por ponerlo en posición para hacer ese tipo de contribución".

Con toda honestidad, Cooper ha sido sólido durante el primer mes que ha estado aquí. Anotó en su primer juego como Cowboy, y había compilado 14 recepciones para 169 yardas antes del juego del jueves por la noche.

Sin embargo, decir que este fue otro nivel es una subestimación. Cooper comenzó su día contra Washington con dos enormes conversiones de tercera oportunidad en el touchdown de apertura de los Cowboys.

Pero guardó los verdaderos fuegos artificiales para la segunda mitad, ya que puso a los Cowboys arriba, 17-13, en el tercer cuarto al separarse de los posibles tacleadores para una anotación de touchdown de 40 yardas.

"Es un receptor de primera", dijo Dak Prescott. "Lo hace todo: su ruta, su espacio de creación, su fuerza cuando lo vemos haciendo recepciones disputadas. No solo eso, sino que rompe tacleadas. Como viste esta noche, su velocidad para huir de la gente en el campo abierto, lo hace peligroso".

Cooper realmente comprobó ese punto solo seis minutos después. Un despeje favorable de Washington respaldó a los Cowboys hasta su propia línea de 10 yardas y, según sus posesiones anteriores, parecía que iban a ganar tres y fuera.

De cara al 2do y 9, Prescott avanzó dentro de la bolsa y le disparó el balón a Cooper. El balón se colocó perfectamente entre tres defensores y habría sido una ganancia de 23 yardas, excepto por el hecho de que Cooper invirtió el campo, evitó una tacleada y corrió 90 yardas a la zona de anotación.

Fue el tipo de jugada que raramente se ve en un juego de fútbol americano profesional que Cooper dijo que se sentía incómodo en su carrera de 60 yardas.

"Tengo que volver al laboratorio y trabajar en mi forma, porque no me gustó la forma en que corrí", dijo.

Además de eso, técnicamente hablando no se suponía que el pase sucediera. Cole Beasley y Ezekiel Elliott estaban disponibles en pases más cortos, y Cooper dijo que no es frecuente que vea el balón en esa jugada en particular.

"Estábamos hablando de eso, y como recibo ese balón una de cada 10 veces", dijo. "Realmente no es una primera lectura. Básicamente es solo una ruta para abrir el campo, pero su aspecto fue perfecto para que yo lo obtuviera".

Eso solo sirve para mostrar lo que Cooper puede aportar a esta ofensiva, y por qué los Cowboys pagarían un precio tan alto por traerlo aquí. No es necesario decirlo, pero claramente es una decisión con la que están contentos en este momento.

"Creo que esta noche habla de cómo he estado diciendo que él hace que toda esta transición sea fácil", dijo Prescott. "El jugador de élite que es, obtiene espacio y él mismo crea espacio con la ruta que tiene".

En cuanto a Cooper, está bien encaminado para recompensar la fe de los Cowboys. Y tendrá muchas más oportunidades para hacerlo a medida que se concentran para obtener un posible lugar en los playoffs.

"Dicen que si quieres ser un buen equipo, debes comenzar a agarrar ritmo en noviembre", dijo Cooper. "Hemos estados concentrados, parados con la cabeza en alta y con la espalda contra la pared. Implacable. Ojalá podamos seguir con esto".

Related Content

news

Schottenheimer destaca un offseason "muy productivo" para los Cowboys

Brian Schottenheimer se muestra muy satisfecho con el trabajo de los Cowboys durante el offseason y destaca el progreso del equipo rumbo a la temporada 2026.

news

Quinnen Williams: "Sé que puedo ser mejor" de cara a la temporada 2026

Quinnen Williams habla sobre su adaptación a los Cowboys, elogia el trabajo de Christian Parker y comparte su mentalidad de cara a la temporada 2026, donde asegura que su objetivo es seguir creciendo.

news

Ryan Flournoy llega más confiado en su rol ofensivo con los Cowboys

De cara a su tercera temporada, el receptor abierto de los Cowboys, Ryan Flournoy, llega con la confianza en alto tras una sólida campaña 2025 y ahora espera "jugar con libertad" dentro de la ofensiva de Dallas.

news

Dak Prescott: "Llegar a playoffs es lo mínimo para los Cowboys"

Dak Prescott habla sobre la urgencia de volver a los playoffs y destaca el enfoque del equipo rumbo a la temporada 2026, con altas expectativas y una defensiva renovada en Dallas.

news

Malachi Lawrence espera su momento para brillar con los Cowboys

El apoyador externo de primera ronda, Malachi Lawrence se enfoca en su preparación de cara a su temporada de novato con los Cowboys.

news

Calendario oficial del training camp 2026 de los Dallas Cowboys

Se ha dado a conocer el calendario completo del campamento de entrenamiento de los Dallas Cowboys en Oxnard, California.

news

George Pickens aclara los rumores de un posible holdout para 2026

El receptor abierto George Pickens reafirma su compromiso con los Cowboys y pone al equipo como su prioridad.

news

Caleb Downs destaca su "gran aprendizaje" durante OTAs

Caleb Downs se define como "un aprendiz" y lo demuestra en Dallas, absorbiendo todo en OTAs mientras se adapta a su rol en la defensiva de los Cowboys.

news

Cowboys abren la competencia por la titularidad en tackle izquierdo

Los Dallas Cowboys abren la competencia por la titularidad de tackle izquierdo y el mensaje es claro: ganarse el puesto con trabajo y consistencia.

news

Calendario oficial de la temporada 2026 de los Dallas Cowboys

El calendario completo de la temporada regular 2026 de los Cowboys finalmente ha sido anunciado.

news

Los Cowboys recibirán a los Eagles en el Día de Acción de Gracias de 2026

El juego de Acción de Gracias de los Cowboys ya está confirmado: Dallas recibirá a los Philadelphia Eagles por primera vez desde 2014.

news

Dallas Cowboys abrirán la temporada 2026 contra New York Giants

La NFL anunció que los Dallas Cowboys abrirán su temporada 2026 como visitantes ante los New York Giants en Sunday Night Football.

Advertising