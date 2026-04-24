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Caleb Downs es seleccionado por los Cowboys en la primera ronda del draft

Apr 23, 2026 at 08:27 PM
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Somos Cowboys
CalebDownsWeb

FRISCO, Texas — Los Dallas Cowboys seleccionaron a Caleb Downs en la primera ronda, un profundo versátil proveniente de Ohio State, tras un canje con los Miami Dolphins para moverse de la posición No. 12 a la No. 11.

Downs no juega una posición "premium", pero Downs es uno de los mejores talentos de la clase por su capacidad de desempeñar múltiples roles dentro de una defensa, y hacerlo a alto nivel. Ya sea en la caja, como nickel o cerca de la línea de scrimmage, es un jugador diferencial cuya inteligencia lo separa del resto. Vio acción de inmediato bajo Nick Saban en Alabama y fue una pieza clave en la defensa de Ohio State en las últimas dos temporadas. Tiene el potencial de transformar por completo una secundaria en la NFL para bien.

PRO
Versátil en la secundaria, capaz de jugar como safety en la caja, nickel corner o ambos a un nivel muy alto. Con un gran IQ futbolístico, diagnostica las jugadas de inmediato y es físico al momento del contacto, marcando el tono en defensa.

CONTRA
A veces puede sobreperseguir en el backfield y en el juego terrestre, quedando fuera de la jugada. Algunas limitaciones físicas podrían convertirlo en objetivo frente a jugadores más altos y grandes. Puede mejorar en la forma de terminar las tacleadas.

Reporte de Scouting:

Entregar dos selecciones de quinta ronda valió completamente la pena para asegurar a un talento como Downs. Normalmente, los Cowboys no valorarían a un safety tan alto en el tablero, pero, como cree el equipo y probablemente demostrará Christian Parker, Downs no es simplemente un safety. El ex defensivo de Ohio State puede desempeñarse en tres posiciones según la jugada: nickel corner, free safety, strong safety e incluso como linebacker, dependiendo del esquema.

Su inteligencia futbolística es lo suficientemente alta como para ser el "green dot" de toda la secundaria, ya que no es fácil engañarlo ni antes ni después del snap; procesa todo a gran velocidad y cuenta con las cualidades atléticas para reaccionar de inmediato en tiempo real.

Destaca en cobertura de zona y también como corner en press man gracias a su motor, físico y su disposición para ensuciarse las manos. Downs no es solo una pieza de ajedrez… es LA pieza de ajedrez. Un ballhawk fluido, pegajoso en cobertura, pero también sobresaliente contra la carrera y en paquetes de blitz cuando va tras el quarterback rival.

Uno de los pocos detalles a mejorar en su juego es que, en ocasiones, se arriesga demasiado buscando el golpe fuerte o la intercepción espectacular; pero en este nivel, el que no arriesga no gana. Downs tiene instintos que no se pueden enseñar y ya está pulido en muchas áreas que sí se pueden trabajar. Su techo está por las nubes mientras llega a Dallas bajo el mando de Parker.

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