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Correo Cowboys: ¿Consideran que estamos viendo el final de Jason Garrett?

Oct 09, 2018 at 03:32 PM
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Ambar Garcia

Spanish Content Manager

Garrett

(Nota: Correo Cowboys es una serie de preguntas enviadas por fanáticos alrededor del mundo. Ambar García, corresponsal de Somos Cowboys, y Nick Eatman, escritor para DallasCowboys.com, responden las siguientes preguntas de los fans)

Alfredo Vazquez
Ciudad de México, México

¿Ustedes consideran que estamos viendo el final de Jason Garrett con los Dallas Cowboys?

Ambar: El puesto de Garrett definitivamente está en peligro, pero todavía hay que esperar a ver qué sucede al final de la temporada. Creo que quizás él estaría a salvo si gana aunque sea un juego de los playoffs, pero de no ser así, me imagino que esta sería su última temporada como entrenador en jefe de los Cowboys. Jerry Jones hizo ciertos cambios en su equipo durante la temporada baja, pero evidentemente no fue suficiente. La frustración sigue creciendo y cada juego se convierte más y más importante. Tanto Garrett como el coordinador ofensivo, Scott Linehan, están en la silla caliente. Creo, o mejor dicho, espero que Jones pueda verdaderamente determinar la raíz del problema lo más antes posible.

Nick: Creo que todo depende de lo que suceda con los playoffs. En mi opinión, este equipo necesita llegar a los playoffs, y probablemente ganar uno o dos juegos, para evitar que Jerry Jones haga un cambio. Si bien parece que eso podría no suceder, no olvidemos que la NFC Este no es muy buena este año. El primer equipo en ganar 9 o 10 juegos probablemente ganará la división. Entonces el entrar a los playoffs puede que no sea tan difícil como lo hubiese sido en años anteriores.

Héctor Toledo
Cuernavaca, México

_¿Qué hará Garrett próximamente? Me preocupa la ofensiva, ya son dos años. Siguen presionando a Dak y por lo tanto comete errores, los receptores no están atrapando como hace dos años… No veo al reemplazo de receptores y eso me entristece. _

Ambar: Me cuesta creer que veremos algún cambio en medio de la temporada. Ya es muy tarde como para tratar de traer a alguien que realmente ayude a marcar la diferencia en tu equipo – esos tipos de jugadores no están sentados en su casa. Lo único que se puede hacer en estos momentos es seguir trabajando en el esquema, seguir buscando la mejor manera de mover a la ofensiva, hacer que Dak pueda conectar con sus receptores y no dejar caer el balón. Ser más creativos con las llamadas y esperar que su defensa pueda seguir jugando ayudándolos.

Nick: ¿En el futuro cercano? Si estamos hablando de este año, realmente no veo muchos cambios que se puedan hacer. Tal vez agregar a otro receptor, pero no del que todos están hablando. Este equipo debe tratar de ser dinámico con los juegos, buscar nuevas formas de hacer jugadas, y esperar que la defensa siga siendo élite.

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