Correo Cowboys: Necesidad De QB Veterano; Retorno De Zeke

(Nota: Correo Cowboys es una serie de preguntas mandadas por fanáticos alrededor del mundo. Ambar Garcia, corresponsal de Somos Cowboys, y Nick Eatman, columnista de DallasCowboys.com, responden las siguientes preguntas de los fans.)

Rafael BarrientosAcapulco, México

¿Qué tan probable es que Dallas se quede y le brinde toda la confianza a Dak y no contraten a un veterano? ¿Confiarán en él?

Ambar: Creo que todavía es muy temprano como para tomar esa decisión. Hasta el momento Prescott ha estado jugando muy bien durante los partidos, pero sigue siendo un novato. Por lo que he visto y por lo que he escuchado, el plan es seguir dándole la oportunidad a Dak y a Showers hasta que termine la pretemporada. Ya que termine la pretemporada, los Cowboys decidirán si quieren traer a un mariscal de campo veterano o no.

Nick: Creo que ese es el plan ahora. El conseguir a un veterano sólo le limitaría las repeticiones a Dak y a Showers. Ellos necesitan verlos jugar en acción. En este momento, Dak está tomando ventaja de eso. Cuando termine la pretemporada, y si los Cowboys no se sienten cómodos con ninguno de esos dos chicos como respaldo, entonces la ruta debería ser firmar a un veterano.

Héctor WhitburnCiudad de México, México

¿La primera selección de los Cowboys (el corredor Ezekiel Elliott) sí empezará la temporada como titular? ¿Está sano?

Ambar: Sí, Elliott sí está sano. Lo que pasa es que los entrenadores no han querido arriesgarlo sólo por un juego de pretemporada… Le están dando el tiempo necesario para que esté al cien por cien. Es probable que ya lo veamos jugar por primera vez en el partido contra los Seahawks, pero me imagino que le seguirán dando repeticiones a Alfred Morris y de pronto a Darrius Jackson también. De todas formas el plan sí es que Elliott termine siendo el titular del equipo.

Nick: Creo que vamos a descubrir esa pregunta este jueves por la noche. Si el inicia el partido ante Seattle, entonces sí, él será el titular cuando comience la temporada. No me sorprendería que Alfred Morris inicie el partido de esta semana y que luego Elliott entre en la rotación. Sí, Elliott está saludable y muy pronto será el titular. Sólo que podría no suceder de inmediato.