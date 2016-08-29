 Skip to main content
Advertising

Correo Cowboys: Opciones De Mariscal; Refuerzo En La Defensiva

Aug 29, 2016 at 08:39 AM

(Nota: Correo Cowboys es una serie de preguntas mandadas por fanáticos alrededor del mundo. Ambar Garcia, corresponsal de Somos Cowboys, y Bryan Broaddus, columnista de DallasCowboys.com, responden las siguientes preguntas de los fans.)

Abraham ReyesSan Luis Potosí, México

La defensa se ve mal como en los años anteriores, ¿será que no hubo una buena selección para este año o será problema del entrenador defensivo porque la línea y los profundos siguen haciendo agua… se prevé alguna mejoría para el inicio de la temporada?

Ambar: Entiendo tu punto de vista. En lo personal, yo también estaba bastante preocupada por esta defensa después de haber visto las selecciones del draft. Pero a medida que empezó campamento de entrenamiento y la pretemporada, poco a poca me empecé a sentir menos preocupada. Creo que los cowboys tienen un primera defensa bastante sólida, pero creo que ahora mismo el problema está en las suspensiones. El equipo tiene que hacer lo mejor posible para prevenir que ciertos jugadores vuelvan a violar la política de substancias. No obstante, opino que los Cowboys sí deberían de reforzar la defensa, pero no porque ahora mismo no sea buena sino por motivos de precaución, en caso de alguna lesión.

Bryan: Estoy en desacuerdo con tu comentario. Cuando la primera defensa ha estado en el campo – ellos han hecho un buen trabajo. Los Rams movieron el balón con los respaldos, los Dolphins no movieron el balón en lo absoluto y el marcador de medio tiempo estaba 10-10 en el partido contra los Seahawks. Los Cowboys pudiesen haber estado arriba 20-10 si no hubiese sido por una caída de balón por Terrance Williams y un gol de campo fallido por Dan Bailey. Si la pregunta tratase de una preocupación por los respaldos – entonces ahí sí estuviese de acuerdo contigo. Como una unidad, ellos no han sido lo suficientemente buenos en salir del campo como la primera defensa lo ha hecho. Creo que esta defensa tiene la oportunidad de ser mucho mejor que lo que la gente está dispuesta a creer.

Oscar FuentesCoahuila, México

Con Tony Romo fuera por un tiempo, se espera que por ahora Dak Prescott sea el titular. ¿Cuáles son algunas opciones de mariscal veterano y creen que Dak será capaz de hacer que este equipo gane partidos?

Ambar:Se espera que Prescott sea el titular mientras que los Cowboys consiguen a un mariscal de campo veterano y aún así, creo que existe la posibilidad de que Prescott permanezca como el titular mientras que Romo regresa de la lesión. Hasta el momento Prescott ha estado haciendo un gran trabajo. Ha mostrado liderazgo, compostura, precisión, muchas cualidades que normalmente un novato no las tiene. Pero una cosa es la pretemporada y otra cosa es la temporada regular, el juego no es del mismo calibre. Dicho esto, creo que todos estamos ansiosos de ver qué tan bien puede jugar Prescott en un juego regular.

Bryan:Hay un par de equipos en los que le estoy manteniendo un ojo en cuestión de mariscales - Baltimore y Kansas City. Me gusta mucho lo que vi de Josh Johnson - Ravens y Aaron Murray - Chiefs. Ambos fueron rápidos en lanzar el balón mientras estaban en el bolsillo. Austin Davis también fue liberado de Cleveland y también podría estar bajo consideración. Es un veterano que ha hecho diez aperturas en la liga con un éxito limitado. Con ese cuarto espacio en la lista, es probable que ellos aprovechen eso y agarraren a uno de estos mariscales de campo.

Haz clic aquí para mandar tu pregunta.

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

news

Calendario oficial de la temporada 2026 de los Dallas Cowboys

El calendario completo de la temporada regular 2026 de los Cowboys finalmente ha sido anunciado.

news

Los Cowboys recibirán a los Eagles en el Día de Acción de Gracias de 2026

El juego de Acción de Gracias de los Cowboys ya está confirmado: Dallas recibirá a los Philadelphia Eagles por primera vez desde 2014.

news

Dallas Cowboys abrirán la temporada 2026 contra New York Giants

La NFL anunció que los Dallas Cowboys abrirán su temporada 2026 como visitantes ante los New York Giants en Sunday Night Football.

news

Calendario oficial de los Cowboys será anunciado el 14 de mayo

Los Cowboys ya conocen uno de sus 17 rivales para la temporada 2026, pero se espera que la NFL revele el calendario completo el próximo jueves.

news

Caleb Downs utilizará el #13 de cara a los OTAs de los Cowboys

El novato de primera ronda de los Cowboys, Caleb Downs, usará el #13 en los OTAs, aunque el número aún podría cambiar antes de la temporada regular.

news

Caleb Downs y la clase de novatos estrenan números de jersey con los Cowboys

Tras reportarse al minicampamento de novatos para comenzar su carrera en la NFL, Caleb Downs y la clase de novatos de 2026 recibieron la asignación de números de jersey por parte de los Cowboys.

news

Christian Parker habla sobre Caleb Downs y las perspectivas de la defensa de los Cowboys

La llegada de Caleb Downs tiene a Christian Parker más que emocionado, y su visión para la unidad defensiva de los Cowboys podría impulsar una transformación rápida y notable.

news

George Pickens firma la etiqueta de franquicia con los Cowboys

El receptor abierto de Pro Bowl, George Pickens, ha firmado oficialmente su etiqueta de franquicia para 2026, y los Dallas Cowboys no tienen planes de canjearlo.

news

Valdes-Scantling y otros dos firman con los Dallas Cowboys

Buscando reforzar la tabla de profundidad, los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo con el receptor abierto veterano Marquez Valdes-Scantling junto a otros dos agentes libres con experiencia.

news

Dallas Cowboys finalizan su clase del Draft 2026 con énfasis en la defensa

Los Dallas Cowboys completaron su clase del Draft 2026 con siete selecciones, cinco de ellas defensivas, encabezadas por Caleb Downs.

news

Cowboys seleccionan a Anthony Smith en séptima ronda del NFL Draft 2026

Con su última selección en el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys volvieron al lado ofensivo del balón y seleccionaron al receptor abierto Anthony Smith, procedente de East Carolina.

news

NFL Draft: Cowboys seleccionan tres jugadores en la cuarta ronda

Los Dallas Cowboys aprovecharon al máximo la cuarta ronda del NFL Draft 2026, sumando tres piezas clave para reforzar su roster.

Advertising