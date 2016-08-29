Correo Cowboys: Opciones De Mariscal; Refuerzo En La Defensiva

(Nota: Correo Cowboys es una serie de preguntas mandadas por fanáticos alrededor del mundo. Ambar Garcia, corresponsal de Somos Cowboys, y Bryan Broaddus, columnista de DallasCowboys.com, responden las siguientes preguntas de los fans.)

Abraham ReyesSan Luis Potosí, México

La defensa se ve mal como en los años anteriores, ¿será que no hubo una buena selección para este año o será problema del entrenador defensivo porque la línea y los profundos siguen haciendo agua… se prevé alguna mejoría para el inicio de la temporada?

Ambar: Entiendo tu punto de vista. En lo personal, yo también estaba bastante preocupada por esta defensa después de haber visto las selecciones del draft. Pero a medida que empezó campamento de entrenamiento y la pretemporada, poco a poca me empecé a sentir menos preocupada. Creo que los cowboys tienen un primera defensa bastante sólida, pero creo que ahora mismo el problema está en las suspensiones. El equipo tiene que hacer lo mejor posible para prevenir que ciertos jugadores vuelvan a violar la política de substancias. No obstante, opino que los Cowboys sí deberían de reforzar la defensa, pero no porque ahora mismo no sea buena sino por motivos de precaución, en caso de alguna lesión.

Bryan: Estoy en desacuerdo con tu comentario. Cuando la primera defensa ha estado en el campo – ellos han hecho un buen trabajo. Los Rams movieron el balón con los respaldos, los Dolphins no movieron el balón en lo absoluto y el marcador de medio tiempo estaba 10-10 en el partido contra los Seahawks. Los Cowboys pudiesen haber estado arriba 20-10 si no hubiese sido por una caída de balón por Terrance Williams y un gol de campo fallido por Dan Bailey. Si la pregunta tratase de una preocupación por los respaldos – entonces ahí sí estuviese de acuerdo contigo. Como una unidad, ellos no han sido lo suficientemente buenos en salir del campo como la primera defensa lo ha hecho. Creo que esta defensa tiene la oportunidad de ser mucho mejor que lo que la gente está dispuesta a creer.

Oscar FuentesCoahuila, México

Con Tony Romo fuera por un tiempo, se espera que por ahora Dak Prescott sea el titular. ¿Cuáles son algunas opciones de mariscal veterano y creen que Dak será capaz de hacer que este equipo gane partidos?

Ambar:Se espera que Prescott sea el titular mientras que los Cowboys consiguen a un mariscal de campo veterano y aún así, creo que existe la posibilidad de que Prescott permanezca como el titular mientras que Romo regresa de la lesión. Hasta el momento Prescott ha estado haciendo un gran trabajo. Ha mostrado liderazgo, compostura, precisión, muchas cualidades que normalmente un novato no las tiene. Pero una cosa es la pretemporada y otra cosa es la temporada regular, el juego no es del mismo calibre. Dicho esto, creo que todos estamos ansiosos de ver qué tan bien puede jugar Prescott en un juego regular.

Bryan:Hay un par de equipos en los que le estoy manteniendo un ojo en cuestión de mariscales - Baltimore y Kansas City. Me gusta mucho lo que vi de Josh Johnson - Ravens y Aaron Murray - Chiefs. Ambos fueron rápidos en lanzar el balón mientras estaban en el bolsillo. Austin Davis también fue liberado de Cleveland y también podría estar bajo consideración. Es un veterano que ha hecho diez aperturas en la liga con un éxito limitado. Con ese cuarto espacio en la lista, es probable que ellos aprovechen eso y agarraren a uno de estos mariscales de campo.