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Cowboys añaden a Gil Brandt al Anillo de Honor

Nov 02, 2018 at 12:13 PM
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Ambar Garcia

Spanish Content Manager

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(Nota: La nota original fue escrita por Nick Eatman, escritor para DallasCowboys.com, y traducida al español para SomosCowboys.com)​

FRISCO, Texas – Puede que los Cowboys tengan sus ojos fijos en el futuro, pero nunca olvidan su pasado.

Uno de los miembros clave que ayudó a la organización a convertirse en el Equipo de América ahora está obteniendo el máximo honor del equipo.

Los Cowboys han anunciado que Gil Brandt será el nuevo miembro del Anillo de Honor en el AT&T Stadium. Jerry Jones hizo el anuncio en una conferencia de prensa el viernes en The Star, declarando que Brandt será honrado en el medio tiempo del juego del 29 de noviembre contra los Saints.

Brandt fue el vicepresidente del personal de jugadores de los Cowboys desde 1960 hasta 1989 y desempeñó un papel vital en la adquisición de muchos de los grandes jugadores que ayudaron a esta franquicia a convertirse en el equipo más popular en todos los deportes. Brandt también es considerado un innovador del fútbol americano profesional en la forma en que las oficinas centrales están estructuradas y operadas incluso hoy en día.

Y puede ser que este no sea el único honor para Brandt ya que también es uno de los finalistas de la clase de iniciación al Pro Football Hall of Fame (Salón de la Fama) de 2019. Brandt y el antiguo propietario de los Broncos, Pat Bowlen, se encuentran entre los finalistas como contribuyentes.

El año pasado, cuando los Cowboys revelaron su exhibición del Anillo de Honor en The Star, se le preguntó al mariscal de campo Troy Aikman su opinión sobre quién debería ser el próximo miembro del Anillo de Honor.

"Seguro que me gustaría ver a Gil Brandt en el Anillo de Honor", dijo Aikman en 2017. "Cuando piensas en los Cowboys en los años 70 y realmente en la historia de esta franquicia, piensas en Tom, Tex y Gil. Todavía es un embajador de esta organización".

Brandt se convierte en el 22º en la clasificación general, y el tercer "no jugador" en el Anillo de Honor, uniéndose a Tom Landry y Tex Schramm. Los 19 jugadores en el Anillo de Honor incluyen a Don Meredith, Don Perkins, Bob Lilly, Roger Staubach, Randy White, Chuck Howley, Lee Roy Jordan, Mel Renfro, Tony Dorsett, Rayfield Wright, Cliff Harris, Bob Hayes, Emmitt Smith, Troy Aikman, Michael Irvin, Charles Haley, Drew Pearson, Darren Woodson y Larry Allen.

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