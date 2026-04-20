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Cowboys y Brandon Aubrey llegan a un acuerdo por una extensión histórica

Apr 20, 2026 at 11:40 AM
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Somos Cowboys
Aubrey
AP Photo/Cooper Neill

FRISCO, Texas – Los Dallas Cowboys y el pateador All-Pro Brandon Aubrey han llegado a un acuerdo para una extensión de cuatro años que convertirá a Aubrey en el pateador mejor pagado en la historia de la NFL.

Según múltiples reportes, incluidos los de NFL Media, la extensión de Aubrey es por cuatro años y 28 millones de dólares, convirtiéndolo en el primer pateador en la historia de la NFL en ganar 7 millones de dólares por temporada.

Aubrey, de 31 años, ha sido seleccionado al Pro Bowl en cada una de sus tres temporadas en la NFL con los Cowboys. En su carrera, ha convertido 112 de 127 intentos de gol de campo, para un porcentaje de efectividad del 88.2%.

Finalmente, el proceso que el COO y copropietario de los Cowboys, Stephen Jones, calificó como "un camino" durante el Combine de la NFL ha llegado a su fin, con ambas partes comprometidas a un futuro a largo plazo juntos.

Desde el inicio, Aubrey dijo que "definitivamente" quería quedarse con los Cowboys a largo plazo, y estaba claro que Dallas también quería retenerlo.

"Creo que es extraordinario", dijo el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, sobre Aubrey en el Combine de la NFL. "Me encanta su historia, me encanta que esa historia sea con los Cowboys. Nos sentimos bien con lo que estamos hablando, que es una valoración de lo que puede hacer por nosotros".

De manera similar, el entrenador en jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, también fue un gran defensor de su pateador, a quien se refirió como una "arma" en múltiples ocasiones.

"Cuando construyes la cultura correcta aquí, los jugadores quieren quedarse", dijo Schottenheimer sobre Aubrey en el Combine de la NFL. "Los jugadores quieren estar aquí. Así que, mientras se da la negociación y la parte de negocio, lo bueno para mí, y para nosotros (la organización de los Cowboys) es saber que Brandon no quiere irse a ningún lado".

Y ahora no lo hará: los Cowboys aseguran a su pateador, en quien confían cada vez que la ofensiva cruza el medio campo, bajo contrato hasta 2030.

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