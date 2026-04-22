Dallas Cowboys toman decisión final sobre George Pickens

FRISCO, Texas — Si George Pickens juega con los Dallas Cowboys en 2026, como espera el equipo, lo hará bajo la etiqueta de franquicia que recibió al inicio de la temporada baja.

Durante su conferencia previa al Draft, la directiva dejó claro que las negociaciones de contrato con el receptor de Pro Bowl están detenidas y que no tienen problema en que juegue bajo la etiqueta esta temporada. Esa decisión fue comunicada a su agente la semana pasada.

"Todo fue muy bien, muy cordial", dijo el vicepresidente ejecutivo y director de personal de jugadores, Stephen Jones.

"Hemos tomado la decisión de que George juegue bajo la etiqueta de franquicia, lo cual no es algo nuevo para nosotros", añadió Jones. "No habrá negociaciones para un contrato a largo plazo. Eso no es algo nuevo para esta organización ni en la liga en general. Ya hemos estado en situaciones similares, ya sea con Dak Prescott, que jugó bajo la etiqueta y luego fue etiquetado por segunda vez, o con DeMarcus Lawrence o Tony Pollard".

Posteriormente, reiteró el entusiasmo de los Cowboys por tener a Pickens en el equipo.

"Estamos muy emocionados de tener a George en este equipo", agregó Jones. "Ha estado aquí un año, dimos una selección de tercera ronda por él y ha mostrado un progreso tremendo en este tiempo. Él mismo diría que esta es una gran situación para él, jugar con CeeDee Lamb y Dak, y en la ofensiva de Schottenheimer. Le encanta el coach Schottenheimer y lo que aporta. Pero esta es la decisión que hemos tomado conscientemente".

El sentimiento fue respaldado por el entrenador en jefe Brian Schottenheimer, quien enfatizó la confianza del equipo en Pickens, especialmente de cara a los OTAs voluntarios y el minicamp obligatorio.

"Estamos encantados de que George esté aquí y esperamos que tenga otro gran año, como el pasado, y eso no va a cambiar", dijo.

El equipo evaluó la decisión semanas antes de tomarla y comunicarla a Pickens y a su representación. Jones explicó dos razones clave por las que aún no se le otorgará un contrato multianual, haciendo énfasis en "aún no".

"No es fácil tener a dos receptores entre los mejor pagados", señaló. "Eso es complicado, especialmente cuando tienes otros grandes jugadores en el equipo… Esa es parte de la razón. La otra es lo nuevo que es George en la organización. Ha hecho un trabajo increíble y ha superado las expectativas… Muchas de estas cosas suelen llevar eventualmente a un contrato a largo plazo".

Pickens fue adquirido por los Cowboys desde los Pittsburgh Steelers la offseason pasada a cambio de una selección de tercera ronda. Posteriormente, tuvo una temporada explosiva con más de 1,400 yardas por recepción y nueve touchdowns, ambas cifras récord en su carrera, lo que le valió su primera selección al Pro Bowl.