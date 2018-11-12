Cowboys ganan su primer partido fuera de casa ante rival divisional

Juego terrestre:

Los Cowboys últimamente no han sido muy productivos en cuanto al juego terrestre. En la derrota de la semana pasada, Ezekiel Elliott solo fue capaz de correr el balón 17 veces para un total de 61 yardas ante la defensa de los Titans.

Esta vez cambiaron la narrativa ante un rival de los Eagles que solo ha permitido un promedio de alrededor de 93 yardas.

Elliott terminó acarreando el balón 19 veces para un total de 151 yardas por tierra y un touchdown. También atrapó 6 de 7 pases para 36 yardas y un touchdown.

"La línea ofensiva salió y dominó, dominaron en el juego terrestre", dijo Elliott. "Me dieron espacio para salir y utilizar la habilidad que Dios me dio. La línea ofensiva salió y jugó con todo".