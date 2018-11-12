Cowboys ganan su primer partido fuera de casa ante rival divisional

Después de no poder ganar un solo juego fuera de casa en esta temporada, los Dallas Cowboys viajaron a Philadelphia para sorprender a todos con una victoria de 27-20, ante su rival los Eagles.
No fue fácil, no fue lindo, pero los Cowboys pelearon por su victoria.
Juego terrestre:
Los Cowboys últimamente no han sido muy productivos en cuanto al juego terrestre. En la derrota de la semana pasada, Ezekiel Elliott solo fue capaz de correr el balón 17 veces para un total de 61 yardas ante la defensa de los Titans.
Esta vez cambiaron la narrativa ante un rival de los Eagles que solo ha permitido un promedio de alrededor de 93 yardas.
Elliott terminó acarreando el balón 19 veces para un total de 151 yardas por tierra y un touchdown. También atrapó 6 de 7 pases para 36 yardas y un touchdown.
"La línea ofensiva salió y dominó, dominaron en el juego terrestre", dijo Elliott. "Me dieron espacio para salir y utilizar la habilidad que Dios me dio. La línea ofensiva salió y jugó con todo".
Antes del final de la primera mitad del partido, Elliott tuvo una jugada impresionante tras saltar por encima del profundo de los Eagles, Tre Sullivan – quien mide 6 pies – ganando 32 yardas en la jugada, donde finalmente terminó perdiendo el equilibrio a solo ocho yardas de la zona de anotación.
Línea ofensiva:
El veterano Xavier Su'a-Filo reemplazó a Connor Williams – quien se está recuperando de una cirugía artroscópica en la rodilla – en la posición de guardia izquierda. Hizo un excelente trabajo protegiendo a Dak por su lado y no dejándose vencer por un jugador como el tackle defensivo Fletcher Cox.
Adam Redmond reemplazó a Zack Martin temporalmente como guardia derecho. En dado momento, el interior de la línea ofensiva de Dallas consistía en Su'a-Filo, el centro Joe Looney y Redmond – en vez de los titulares Williams, Frederick, y Martin.
Defensa:
El apoyador Leighton Vander Esch terminó la noche con 13 tacleadas, 1 para pérdida, y una intercepción para 28 yardas.
El novato sigue disfrutando de una gran temporada, acumulando un total de 74 tacleadas. "Es el mejor tacleador del equipo", dijo Jaylon Smith en referencia a su compañero.
"Tengo grandes expectativas para mí mismo, y me voy a posicionar en lugares donde pueda tener éxito tan pronto como sea necesario. Así es como sucedió ", dijo Vander Esch luego de la victoria contra los Eagles.
Lesionados:
El liniero ofensivo Zack Martin sufrió una lesión en la rodilla durante el primer cuarto, perdiéndose alrededor de 16 jugadas ofensivas. No obstante, regresó al campo para terminar el juego.
Martin ha estado jugando con una pequeña lesión en su rodilla desde el juego de Washington el 21 de octubre.
Por otro lado, el liniero defensivo Maliek Collins también se lesionó la rodilla durante el partido, y al igual que Martin, regresó al campo luego de ser evaluado.
Con esta victoria, los Cowboys avanzaron a un récord 4-5, empatando en el segundo lugar junto a los Eagles y dos juegos detrás de los Washington Redskins. Dallas viajará a Atlanta para enfrentarse contra los Falcons el próximo domingo.