Dak: Tenemos que hacerlo mejor y eso empieza conmigo

ARLINGTON, Texas - Además de sus entrenadores, Jerry Jones estuvo ahí para su mariscal de campo el lunes por la noche.

Dak Prescott estuvo justo en medio de la fea derrota ante los Titans, tras sufrir una mala noche en su intento de volver a los .500.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las dos entregas de balón, el propietario y gerente general de los Cowboys se mostró muy indudable mientras defendía a Prescott.

"El juego de esta noche no causó – y enfatizo el no – no impactó mi visión futura de Dak Prescott. No esta noche", dijo Jones.

Como se puede decir de gran parte del equipo, la noche parecía ir por buen camino para el joven mariscal de campo de los Cowboys. Prescott abrió el juego completando cinco de sus primeros seis pases para 99 yardas, incluyendo un ingenioso pase de touchdown de cuatro yardas para Amari Cooper.

Sin embargo, justo cuando los Cowboys parecían estar listos para escapar con el juego, Prescott lanzó un pase hacia una doble cobertura – mientras trataba de conectar con Cooper – y en cambio, lanzó una intercepción dentro de las diagonales a Kevin Byard.

"Es simple, traté de forzar el balón", dijo. "Agregaron muchachos en mi cara, y a ese punto solo me queda lanzar el balón fuera de la zona de anotación. Simplemente lo forcé".

A partir de ahí, todo parecía ir cuesta abajo. Las dificultades de los Cowboys parecían reflejar sus problemas de toda la temporada. Y los problemas de entrega de balón no habían terminado.

Con el juego empatado en el tercer cuarto, Prescott trató de evitar una captura por parte del apoyador de Tennessee, Jayon Brown, y entre forcejeo terminó perdiendo el balón en su propia línea de 34 yardas. Los Titans lo recuperaron, y el ala cerrada Jonnu Smith saltó a la zona de anotación para darles la ventaja cuatro minutos después.

"Se trata de manejar el juego en esa situación", dijo Prescott. "Solo tengo que tirarme y dejar de intentar controlar el juego y hacer demasiado en ese momento".

Eso no quiere decir que no hubo aspectos positivos. Prescott logró que Cooper participara en su debut de los Cowboys, encontrándolo cinco veces para 58 yardas y el touchdown. También se aprovechó de Malcolm Butler, al conectar con Allen Hurns para un touchdown de 23 yardas luego de un doble movimiento bien ejecutado.

Sin embargo, no fue lo suficientemente. Los Cowboys ocuparon el puesto número 27 en la liga – en ofensiva total – al ingresar en este juego, con un promedio de solo 320 yardas, y en este juego terminaron muy por debajo de eso. Su ofensiva hizo lo mismo, logrando solo 14 puntos.

Y aunque Jones se vio seguro al respaldar a su mariscal de campo, eso no cambia lo obvio. El margen de error de los Cowboys es cada vez menor, y todos los ojos estarán puestos sobre Prescott cuando el equipo intente recuperarse.