 Skip to main content
Advertising

Dak: Tenemos que hacerlo mejor y eso empieza conmigo

Nov 06, 2018 at 02:02 AM
Author Image
Ambar Garcia

Spanish Content Manager

Dak Prescott_TEN

(Nota: La nota original fue escrita por David Helman, escritor para DallasCowboys.com, y traducida al español para SomosCowboys.com)​

ARLINGTON, Texas - Además de sus entrenadores, Jerry Jones estuvo ahí para su mariscal de campo el lunes por la noche.

Dak Prescott estuvo justo en medio de la fea derrota ante los Titans, tras sufrir una mala noche en su intento de volver a los .500.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las dos entregas de balón, el propietario y gerente general de los Cowboys se mostró muy indudable mientras defendía a Prescott.

"El juego de esta noche no causó – y enfatizo el no – no impactó mi visión futura de Dak Prescott. No esta noche", dijo Jones.

Como se puede decir de gran parte del equipo, la noche parecía ir por buen camino para el joven mariscal de campo de los Cowboys. Prescott abrió el juego completando cinco de sus primeros seis pases para 99 yardas, incluyendo un ingenioso pase de touchdown de cuatro yardas para Amari Cooper.

Sin embargo, justo cuando los Cowboys parecían estar listos para escapar con el juego, Prescott lanzó un pase hacia una doble cobertura – mientras trataba de conectar con Cooper – y en cambio, lanzó una intercepción dentro de las diagonales a Kevin Byard.

"Es simple, traté de forzar el balón", dijo. "Agregaron muchachos en mi cara, y a ese punto solo me queda lanzar el balón fuera de la zona de anotación. Simplemente lo forcé".

A partir de ahí, todo parecía ir cuesta abajo. Las dificultades de los Cowboys parecían reflejar sus problemas de toda la temporada. Y los problemas de entrega de balón no habían terminado.

Con el juego empatado en el tercer cuarto, Prescott trató de evitar una captura por parte del apoyador de Tennessee, Jayon Brown, y entre forcejeo terminó perdiendo el balón en su propia línea de 34 yardas. Los Titans lo recuperaron, y el ala cerrada Jonnu Smith saltó a la zona de anotación para darles la ventaja cuatro minutos después.

"Se trata de manejar el juego en esa situación", dijo Prescott. "Solo tengo que tirarme y dejar de intentar controlar el juego y hacer demasiado en ese momento".

Eso no quiere decir que no hubo aspectos positivos. Prescott logró que Cooper participara en su debut de los Cowboys, encontrándolo cinco veces para 58 yardas y el touchdown. También se aprovechó de Malcolm Butler, al conectar con Allen Hurns para un touchdown de 23 yardas luego de un doble movimiento bien ejecutado.

Sin embargo, no fue lo suficientemente. Los Cowboys ocuparon el puesto número 27 en la liga – en ofensiva total – al ingresar en este juego, con un promedio de solo 320 yardas, y en este juego terminaron muy por debajo de eso. Su ofensiva hizo lo mismo, logrando solo 14 puntos.

Y aunque Jones se vio seguro al respaldar a su mariscal de campo, eso no cambia lo obvio. El margen de error de los Cowboys es cada vez menor, y todos los ojos estarán puestos sobre Prescott cuando el equipo intente recuperarse.

"Tenemos que hacerlo mejor y eso comienza conmigo", dijo Prescott. "Siempre empieza conmigo primero".

Related Content

news

Cowboys abren la competencia por la titularidad en tackle izquierdo

Los Dallas Cowboys abren la competencia por la titularidad de tackle izquierdo y el mensaje es claro: ganarse el puesto con trabajo y consistencia.

news

Calendario oficial de la temporada 2026 de los Dallas Cowboys

El calendario completo de la temporada regular 2026 de los Cowboys finalmente ha sido anunciado.

news

Los Cowboys recibirán a los Eagles en el Día de Acción de Gracias de 2026

El juego de Acción de Gracias de los Cowboys ya está confirmado: Dallas recibirá a los Philadelphia Eagles por primera vez desde 2014.

news

Dallas Cowboys abrirán la temporada 2026 contra New York Giants

La NFL anunció que los Dallas Cowboys abrirán su temporada 2026 como visitantes ante los New York Giants en Sunday Night Football.

news

Calendario oficial de los Cowboys será anunciado el 14 de mayo

Los Cowboys ya conocen uno de sus 17 rivales para la temporada 2026, pero se espera que la NFL revele el calendario completo el próximo jueves.

news

Caleb Downs utilizará el #13 de cara a los OTAs de los Cowboys

El novato de primera ronda de los Cowboys, Caleb Downs, usará el #13 en los OTAs, aunque el número aún podría cambiar antes de la temporada regular.

news

Caleb Downs y la clase de novatos estrenan números de jersey con los Cowboys

Tras reportarse al minicampamento de novatos para comenzar su carrera en la NFL, Caleb Downs y la clase de novatos de 2026 recibieron la asignación de números de jersey por parte de los Cowboys.

news

Christian Parker habla sobre Caleb Downs y las perspectivas de la defensa de los Cowboys

La llegada de Caleb Downs tiene a Christian Parker más que emocionado, y su visión para la unidad defensiva de los Cowboys podría impulsar una transformación rápida y notable.

news

George Pickens firma la etiqueta de franquicia con los Cowboys

El receptor abierto de Pro Bowl, George Pickens, ha firmado oficialmente su etiqueta de franquicia para 2026, y los Dallas Cowboys no tienen planes de canjearlo.

news

Valdes-Scantling y otros dos firman con los Dallas Cowboys

Buscando reforzar la tabla de profundidad, los Dallas Cowboys llegaron a un acuerdo con el receptor abierto veterano Marquez Valdes-Scantling junto a otros dos agentes libres con experiencia.

news

Dallas Cowboys finalizan su clase del Draft 2026 con énfasis en la defensa

Los Dallas Cowboys completaron su clase del Draft 2026 con siete selecciones, cinco de ellas defensivas, encabezadas por Caleb Downs.

news

Cowboys seleccionan a Anthony Smith en séptima ronda del NFL Draft 2026

Con su última selección en el NFL Draft 2026, los Dallas Cowboys volvieron al lado ofensivo del balón y seleccionaron al receptor abierto Anthony Smith, procedente de East Carolina.

Advertising