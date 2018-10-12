DeMarcus Lawrence listado como "cuestionable" tras sufrir lesión en el hombro la semana pasada

FRISCO, Texas - A medida que se avecina el enfrentamiento del domingo con los Jaguars, el ala defensiva de los Cowboys, DeMarcus Lawrence, se está recuperando de una lesión en el hombro que surgió en la Semana 5 contra los Texans.

Lawrence dijo que su hombro se salió de lugar brevemente cuando golpeó al mariscal de campo de los Texans Deshaun Watson, pero pudo terminar el juego.

"Esa fue la primera vez que sentí ese dolor", dijo. "Estaba a punto de llorar en la banca, no sé si se dieron cuenta. Pero ahora se siente mejor".

Lawrence no practicó el miércoles, pero regresó el jueves con una participación limitada, según el informe oficial de lesiones de los Cowboys. Estuvo en el campo durante la parte abierta de la práctica del viernes.

Lawrence está jugando bajo una etiqueta de franquicia de un año con un valor garantizado de $17.1 millones. Con esperanzas de poder obtener una extensión a largo plazo después de la temporada, el jugador de Pro Bowl tiene la segunda mayor cantidad de capturas en la liga (5.5) en sólo cinco juegos.

Lawrence ya ha jugado lastimado en años anteriores. En 2016, pospuso una segunda cirugía de espalda hasta después de la temporada cuando claramente no estaba cerca de sentirse al 100 por ciento.

En el siguiente año, logró su primera temporada de Pro Bowl y un total de 14.5 capturas, empatando en el segundo puesto en la liga.