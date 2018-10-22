El receptor Amari Cooper viene a Dallas vía canje

FRISCO, Texas - Los Cowboys hicieron un movimiento audaz en mitad de temporada para reforzar su amplio cuerpo de receptores, acordando intercambiar una selección de primera ronda en 2019 por el jugador de los Oakland Raiders, Amari Cooper.

Cooper, cuarta selección global de los Raiders en 2015, logró llegar al Pro Bowl en cada una de sus primeras dos temporadas de la NFL con un par de campañas de 1,000 yardas.

Los Cowboys (3-4) actualmente están empatados con los Philadelphia Eagles por el segundo lugar en la NFC Este detrás de los Washington Redskins (4-2), que vencieron a Dallas 20-17 el domingo en FedEx Field. Los informes de un canje por Cooper empezaron a rondar cuando los Cowboys regresaban de Washington luego de un viaje programado al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. El equipo está en su semana de descanso.

Los Cowboys han optado por un enfoque similar al de un comité en la posición de receptor desde que se separaron de Dez Bryant en abril. En siete juegos, el equipo está en el puesto número 29 en el juego aéreo con 183.1 yardas por juego.

Cole Beasley ha sido el objetivo principal del mariscal de campo Dak Prescott con 33 recepciones para 350 yardas y 2 touchdowns. Los siguientes dos receptores principales son el corredor Ezekiel Elliott (25 recepciones) y el ala cerrada Geoff Swaim (19 recepciones).

El trío de adiciones de la temporada baja de los Cowboys, Allen Hurns, Deonte Thompson y Tavon Austin, se han combinado para 32 recepciones, 391 yardas y 3 anotaciones, ya que ls jugadas han sido divididas de manera relativamente uniforme en estos primeros siete juegos. Austin no jugó contra Washington debido a una lesión en la ingle y podría perder varias semanas más. El veterano Terrance Williams está cumpliendo una suspensión de tres juegos mientras se encuentra en la lista de reserva con una lesión en el pie.

El novato Michael Gallup ha mejorado de manera constante con líneas productivas en cada uno de los últimos dos juegos, incluyendo la primera recepción de touchdown en su carrera el domingo ante Washington.

Cooper, el jugador de 24 años y ex estrella de Alabama, agrega una mezcla de experiencia y talento joven. Sus números han disminuido en los últimos dos años (atrapó 22 pases para 280 yardas y un touchdown en los primeros seis juegos con Oakland esta temporada), pero ha anotado 19 touchdowns en su carrera. Según los informes, sufrió una conmoción cerebral en la Semana 6 contra Seattle y los Raiders tuvieron su semana de descanso este fin de semana pasado.

Cooper tiene dos juegos con al menos ocho recepciones este año: 10 para 116 en la Semana 2 en Denver, 8 para 128 y un touchdown contra Cleveland en la Semana 4, y un total de cuatro recepciones para 36 yardas en los otros cuatro juegos.