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Ezekiel Elliott regresa a práctica; Estado de Tyron Smith sigue incierto

Nov 26, 2018 at 01:59 PM
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Ambar Garcia

Spanish Content Manager

Zeke

(Nota: La nota original fue escrita por Rob Phillips, escritor para DallasCowboys.com, y traducida al español para SomosCowboys.com)​

FRISCO, Texas - El entrenador en jefe Jason Garrett dijo que anticipa que el corredor Ezekiel Elliott practique el lunes después de haber tenido que lidiar con un poco de dolor en la cadera tras la victoria de los Cowboys ante Washington en el día de Acción de Gracias.

"Su cadera le estaba molestando, por eso lo mantuvimos fuera de la práctica de ayer", dijo Garrett. "Se ve mejor esta mañana".

Elliott ha aguantado una carga de trabajo bastante pesada en los últimos tres juegos durante un período de 12 días, acarreando el balón 68 veces junto con 18 recepciones.

Los Cowboys (6-5) se enfrentarán contra los New Orleans Saints (10-1) el jueves en el estadio de AT&T.

Garrett tenía esperanzas, pero no estaba seguro si tres de los titulares de la línea ofensiva tomarían parte en la práctica ligera del lunes: el tackle izquierdo Tyron Smith, el guardia izquierdo Xavier Su'a-Filo y el guardia derecho Zack Martin. Su'a-Filo y Martin practicaron durante la parte abierta a los medios de comunicación, pero no Smith.

Su'a-Filo, quien comenzó los últimos tres juegos como guardia izquierdo, se lastimó el tobillo en el partido contra Washington. Martin ha estado jugando con una lesión en la rodilla en las últimas semanas. Smith estuvo activo, pero no jugó en el Día de Acción de Gracias debido a un aguijón.

Otros jugadores que no estuvieron en el campo durante la parte abierta: el receptor abierto Tavon Austin (ingle), el ala cerrada Geoff Swaim (muñeca), el apoyador Sean Lee (tendón de la corva) y el tackle defensivo David Irving (rodilla).

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