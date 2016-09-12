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Randy Gregory Movido A La Lista Reserva/Suspendido

Sep 12, 2016 at 01:28 PM
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Ambar Garcia

Spanish Content Manager

(Nota: El contenido original fue escrito por Rob Phillips, columnista de DallasCowboys.com, y traducido al español para SomosCowboys.com)

FRISCO, Texas –El ala defensiva Randy Gregory, quien está suspendido, fue retirado de la lista de Reserva/Sin Reportar del equipo el lunes, de acuerdo a la página oficial de las transacciones de la NFL.

Sin embargo, Gregory se encuentra en la lista de Reserva/Suspendido por una suspensión de cuatro juegos - anunciado oficialmente por la liga en febrero - por violar la política de la NFL y el Programa de Abuso de Substancias. Múltiples informes desde julio han especulado que Gregory podría estar frente a una suspensión más larga, aunque la liga sólo ha anunciado una suspensión de cuatro partidos.

Aunque él tiene permitido estar en las instalaciones del equipo, Gregory no es elegible para practicar o jugar en los juegos hasta que termine su suspensión. La derrota del partido de la apertura de temporada de los Cowboys ante los Gigantes marcó el primer juego de la suspensión de Gregory.

Gregory entró a un programa de tratamiento durante el verano y los Cowboys lo colocaron en la lista de Reserva/Sin Reportar en el inicio del campamento de entrenamiento. Se quedó en la Reserva/Sin Reportar durante lo largo de la pretemporada y en la primera semana de la temporada regular.

"Yo sé que él ha tenido muy buen cuidado, y él ha sido muy consciente en la forma en que ha abordado este período de tiempo y ha estado en su rehabilitación", dijo el dueño y gerente general de los Cowboys Jerry Jones en la noche del domingo. "Ha sido muy concienzudo".

Selección de segunda ronda por los Cowboys hace un año atrás, Gregory apareció en 12 partidos en el 2015, registrando 11 tacleadas.

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