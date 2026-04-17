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Se cierra la ventana para ofertas por Brandon Aubrey

Apr 17, 2026 at 03:49 PM
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Somos Cowboys
02_25_ Brandon Aubrey

FRISCO, Texas – La fecha límite ya pasó para que otros equipos presentaran ofertas por el pateador de los Dallas Cowboys, Brandon Aubrey.

Aubrey, de 30 años, se convirtió en agente libre restringido tras su tercera temporada con los Cowboys en 2025. El 7 de marzo, Dallas colocó oficialmente la oferta de segunda ronda sobre Aubrey, y ahora el pateador All-Pro tiene opciones limitadas: puede firmar su contrato de un año por 5.76 millones de dólares, él y los Cowboys pueden llegar a un acuerdo a largo plazo, o Dallas puede optar por canjearlo.

A principios de marzo, Aubrey describió sus negociaciones con los Cowboys como en un "patrón de espera", mientras Dallas evaluaba agentes libres externos e internos. En esencia, así seguirán las cosas respecto a una extensión a largo plazo, ya que ambas partes aún pueden negociar un contrato si así lo desean.

"Obviamente, Dallas es mi hogar", dijo Aubrey durante el Arlington Grand Prix el 11 de marzo. "Me gustaría que siguiera siendo así, por lo que sería bueno concretar un contrato a largo plazo. Solo necesitamos sentarnos y tener esa conversación".

En las reuniones de propietarios de la NFL en Phoenix, el propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, comentó que estaba satisfecho con que Aubrey juegue bajo la oferta para la temporada 2026, pero que el equipo seguirá buscando un acuerdo a largo plazo.

"Diría que estoy satisfecho con dónde estamos en cuanto a que firme la oferta. Estoy satisfecho con esa situación", dijo Jones el 31 de marzo. "No entraré en lo que se necesitaría porque eso sigue siendo parte de una negociación, pero sí tenemos planes a largo plazo".

El COO y copropietario de los Cowboys, Stephen Jones, calificó las negociaciones como "un proceso" durante el NFL Combine, y así continuarán por ahora mientras Aubrey entra en su cuarta temporada en la liga. Si cumple con los requisitos necesarios para una temporada acreditada (presentarse al campamento de entrenamiento y jugar al menos seis partidos de temporada regular) y no firma antes un contrato a largo plazo, Aubrey sumará su cuarta temporada acreditada tras 2026 y se convertirá en agente libre sin restricciones al final de la temporada.

En cada uno de sus primeros tres años con los Cowboys, Aubrey ha sido seleccionado al Pro Bowl, convirtiéndose en el primer pateador en la historia de la franquicia en lograr tres selecciones consecutivas. En su carrera, ha convertido 112 de 127 intentos de gol de campo, para un 88.2% de efectividad.

La temporada 2025 fue una en la que Aubrey reescribió los libros de historia de la NFL en su posición. Ese año, convirtió tres goles de campo de más de 60 yardas, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la NFL. Contra los Lions, logró tres goles de campo de más de 50 yardas, siendo el primer jugador en la historia de la liga en conseguirlo en un solo partido. También se convirtió en el primer pateador en la historia de la NFL con 10 o más goles de campo de 50+ yardas en tres temporadas.

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